巴基斯坦網紅遭榮譽處決 下手胞弟傳將無罪釋放

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（中央社巴基斯坦拉合爾14日綜合外電報導）一名巴基斯坦網紅死於該國惡名昭彰的「榮譽處決」，痛下毒手的是她的胞弟，但他服刑不到6年，傳出將會無罪釋放的消息。委任律師今天宣稱，胞弟即將無罪釋放。

在2016年遇害身亡前，巴基斯坦網紅巴洛赫（Qandeel Baloch）因為性挑逗和大膽的發文而走紅，但那些瘋傳的發文與該國根深蒂固的傳統父權社會背道而馳。

巴洛赫的胞弟瓦希姆（Muhammad Waseem）當時因為勒死她而被捕，之後被判終身監禁。對於殺害姐姐一事，瓦希姆告訴媒體，自己並不後悔，因為她的行為讓人「無法容忍」。

瓦希姆的律師告訴法新社，摩爾坦（Multan）法院已「宣告他無罪」。律師並未進一步說明細節。

法院的命令目前尚未公開。

這起事件是近年最受關注的「榮譽處決」（honour killing）案。所謂「榮譽處決」是指當地女性據信因為讓家族「蒙羞」，而遭男性親戚奪命的一種懲罰形式。

在「榮譽處決」的案件中，加害者與被害人通常在同一個家族中，而根據巴基斯坦最新的法令，執行「榮譽處決」的加害者，無法再像過往取得被害人家屬的原諒而獲得減刑。

然而，謀殺案是否為「榮譽處決」，乃由法官判定。這意味著，理論上來說，殺人犯可以宣稱是因為其他動機而下手，並仍獲得赦免。

在巴洛赫的案子上，她的雙親起初堅持不要赦免兒子，但他們稍後改變主意，並稱希望兒子能獲原諒。

巴洛赫與瓦希姆母親的律師表示，她已經「同意」原諒兒子。

瓦希姆預料將在本週稍晚獲得釋放。

巴洛赫遇害後3個月，巴基斯坦國會通過新法，規定「榮譽處決」的行為將被判處無期徒刑。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110215