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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張5/280

衛星影像顯示 俄軍在邊境前線頻繁活動

2022/2/15 18:19
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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）各界憂心莫斯科恐對烏克蘭發動攻擊之際，美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新商業衛星影像顯示，俄軍在烏克蘭邊境多個地點展開頻繁軍事行動。

俄國屢次否認有進攻烏克蘭的計畫，目前正與白俄羅斯舉行大規模聯合軍事演習，形成包圍之勢，在烏克蘭的北部、東部和南部集結大軍。

路透社報導，總部設於美國的馬薩爾科技數週以來持續追蹤俄軍集結情況。馬薩爾科技今天指出，衛星在13、14日拍到俄軍在白俄羅斯、克里米亞半島與俄國西部的最新重要動態。

路透社無法獨立證實衛星影像的真偽。

馬薩爾科技指出，俄軍已經將多個大規模部隊與攻擊直升機派往邊境，並新增在前線部署地面攻擊機與戰鬥轟炸機。

馬薩爾科技表示，衛星影像也捕捉到多個地面部隊離開目前駐地，以及其他戰鬥部隊的車隊隊形。

俄羅斯當局今天表示，部署在烏克蘭附近地區的部分俄羅斯部隊已經開始返回基地。

根據俄媒報導，俄羅斯國防部發言人表示，「南部與西部軍區部分部隊已經完成任務，今天開始循鐵路和公路返回他們的軍事駐地。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110215

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