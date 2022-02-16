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全球第3人、女性首例 美婦移植幹細胞治癒愛滋

2022/2/16 11:05（2/16 11:27 更新）
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美國一名愛滋及白血病患接受一名天生對愛滋病毒有免疫力捐贈者的幹細胞移植。國際愛滋學會當選候任主席呂因（圖）在聲明中說：「這是歷來第3起感染愛滋病毒痊癒的案例，也是女性首例。」（圖取自twitter.com/iasociety）
美國一名愛滋及白血病患接受一名天生對愛滋病毒有免疫力捐贈者的幹細胞移植。國際愛滋學會當選候任主席呂因（圖）在聲明中說：「這是歷來第3起感染愛滋病毒痊癒的案例，也是女性首例。」（圖取自twitter.com/iasociety）
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（中央社芝加哥15日綜合外電報導）根據研究人員今天公布的報告，美國一名愛滋及白血病患接受一名天生對愛滋病毒（HIV）有免疫力的捐贈者的幹細胞移植後，成為史上第3例和女性首例感染愛滋病痊癒的患者。

這名64歲混血中年女性患者痊癒的案例，已提交至美國丹佛的「反轉錄病毒和機會感染會議」（Conference on Retroviruses and Opportunisitic），這也是涉及臍帶血的首例。臍帶血這種較新的治療方式，可望讓更多人得以接受治療。

自從接受臍帶血治療她的急性骨髓性白血病後，這名女性進入緩解期，體內已無病毒14個月，毋須再接受針對愛滋病毒的強效治療，也就是所謂的抗反轉錄病毒療法。急性骨髓性白血病是骨髓未成熟的造血細胞增生，堆積在血液及骨髓的癌症。

先前兩起病例皆為男性，1人是白人，另1人是拉丁裔，他們接受的是經常使用在骨髓移植的成體幹細胞。

國際愛滋學會（International AIDS Society）當選候任主席呂因（Sharon Lewin）在聲明中說：「這是歷來第3起感染愛滋病毒痊癒的案例，也是女性首例。」

這起案例是美國支持的一項更大型研究的一部分，相關研究是由加州大學洛杉磯分校（UCLA）的布萊森博士（Yvonne Bryson）與巴爾的摩約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的柏紹德博士（Deborah Persaud）主導，追蹤25名接受治療癌症和其他嚴重疾病的臍帶血幹細胞移植的愛滋病患者。

參與試驗的患者會先接受化療，殺死病變的免疫細胞，醫生隨後會從具有特定基因突變的個體移植幹細胞。這些人身上缺乏病毒用來感染細胞的受體。

科學家認為，這些個體之後會發展出抵禦愛滋病毒的免疫系統。

呂因表示，骨髓移植並非治療大多數愛滋病患者的可行策略，但她也稱，這份報告證實了「治癒愛滋病是有可能的，並進一步強化了基因療法是治癒愛滋病的可行策略」。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110216

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