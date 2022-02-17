據衛星照俄烏邊界仍有重兵 英指危機恐拖延數月

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（中央社倫敦/莫斯科17日綜合外電報導）一家美國企業指出，衛星影像顯示俄羅斯已將烏克蘭附近部分軍事裝備撤離，但仍留駐大量軍隊和裝備。英國外交大臣特拉斯說，俄國總統蒲亭可能讓烏克蘭危機拖延數月。

數週來追蹤俄軍集結情況的美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）今天公布衛星影像指出，俄羅斯在前蘇聯共和國烏克蘭邊界附近部署的軍事裝備雖撤離一部分，但又有其他硬體送到。路透社無法獨立確認影像真實性。

西方國家昨天警告，俄羅斯在俄烏邊界的軍事部署不斷擴增，這與俄方堅稱已局部撤軍形成牴觸。

英國外相特拉斯（Liz Truss）16日投書英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）指出：「目前沒有證據證明，俄羅斯正從烏克蘭邊界附近撤軍。俄軍兵力集結沒有減緩跡象。」

她並說：「我們不可存有幻想，以為俄羅斯不會耍弄無恥陰謀，讓這件事拖延數週甚至數月時間，以顛覆烏克蘭並挑戰西方團結。」

俄新社則報導，俄羅斯國防部表示，約10個車隊的俄軍在克里米亞完成演訓後，今天離開當地，但未透露調動到何處。

俄國本週表示，某些俄軍已完成在烏克蘭鄰近地區的演訓，陸續返回基地。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110217