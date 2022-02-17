烏克蘭控親俄分子砲擊盧甘斯克幼兒園 傳2教師腦震盪

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭政府軍指控俄羅斯支持的烏東分離主義分子砲擊盧甘斯克（Luhansk）地區村莊，擊中一所幼稚園，非政府組織等消息來源表示，攻擊事件造成2名老師腦震盪。

烏克蘭軍方與烏東親俄勢力今天指責彼此在東部停火線附近開火。烏東分離主義分子先指控政府軍，過去24小時4度朝他們的據點開火，基輔當局予以否認。

政府軍則指控親俄分離主義分子砲擊盧甘斯克地區的一個村莊，擊中一所幼稚園，軍方表示，沒有人員傷亡。

美國網路媒體BuzzFeed記者米勒（Christopher Miller）在推特上表示，據當地市政人員和非政府組織Proliska等，攻擊在當地上午9時發生，俄羅斯支持的部隊砲擊擊中一所位於斯塔尼齊亞盧甘斯卡（Stanytsia Luhanska）幼稚園的音樂教室，學童當時在場但皆未受傷，2名老師腦震盪。

路透社無法證實這些事件的細節，最初報導顯示，政府軍與親俄分子相互指控的攻擊事件，與雙方8年衝突間常見的違反停火行徑規模相似。

一名在盧甘斯克地區卡季伊夫卡鎮（Kadiivka）的路透攝影記者，有聽見來自停火線方向的砲擊聲，但沒辦法立即對事件細節作出評估。

基輔及其西方盟友近幾週屢次表示，他們認為莫斯科可能會利用烏東地區衝突事件作為入侵的理由。俄方則指控基輔試圖讓事態升級，以武力奪回分離主義者佔據的領土。

一名外交消息人士指出，歐洲安全暨合作組織（OSCE）一個長期監督小組，今天凌晨記錄到停火線地帶數起砲擊事件。

烏東戰爭於2014年爆發，俄羅斯、烏克蘭與烏東代表在德、法斡旋下於2015年2月達成明斯克協議（The Minsk Accords），讓基輔與宣布獨立的烏東頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克遵循停火。但此後，歐洲安全暨合作組織通常一日會通報數起違反停火行為。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110217