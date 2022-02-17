俄宣布軍隊完成在克里米亞演習撤離 西方存疑

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯繼宣布從烏克蘭東部邊境部分撤軍後，今天又宣布撤出在克里米亞半島完成演習的部隊，但這些說法都遭到烏克蘭的西方盟國懷疑。

法新社報導，俄國國防部透過各通訊社發表聲明說：「在克里米亞半島訓練場完成戰術演訓的南部軍區部隊，現正搭乘火車返回常駐基地。」

俄羅斯國營電視台播放的畫面顯示，火車載運著軍備，穿過由克里米亞半島通往俄羅斯本土的新建成大橋。

這是俄方最新報導的一次撤軍行動，而根據西方估計，俄國在烏克蘭邊界附近部署了10萬以上軍隊，恐正準備入侵烏克蘭。

洋公約組織（NATO）、美國和歐洲領導人都否認，俄軍有任何實質撤退行動。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則指出，俄方兵員實際上是在輪調。

俄國2014年控制了位於烏克蘭南部、國際承認為烏克蘭領土的克里米亞半島，並在當地的衝突中支持親俄分離勢力。當年爆發的這場戰事造成1萬4000多人喪生。（譯者：陳怡君/核稿：張佑之）1110217