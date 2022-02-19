外資：若俄國全面入侵烏克蘭 聯準會可能延後升息

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外資預測，俄羅斯若全面入侵烏克蘭，將引發美元等避險資產和能源價格大漲，美國聯準會可能因此延後升息。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社波士頓19日綜合外電報導）美國資產管理公司盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）預測，俄羅斯若全面入侵烏克蘭，將引發美元等避險資產和能源價格大漲，同時美國聯邦準備理事會（Fed）可能因此延後升息。

盧米斯賽勒斯的總經策略團隊提出報告，分析俄羅斯與烏克蘭3種衝突情況可能引起的後果和市場反應。其中若發生全面入侵，它預測美國和北大西洋公約組織（NATO）將對俄羅斯施加比較嚴厲的制裁。

盧米斯賽勒斯的分析師認為，在這種情況下，市場會做出強烈的風險規避反應，資金將湧入傳統的「避風港」資產，例如美國公債和美元。

此外，一旦俄羅斯利用鋁、鈦、鈾等資源作為與西方對抗的籌碼，這些原物料的價格也會勁揚。

在此情況下，盧米斯賽勒斯認為，聯準會可能暫時延後開始升息的時間；而若信用利差受到影響，歐洲中央銀行（ECB）可能加強收購債券。但任何政策行動應該只是因應市場反應，而非基本面惡化。

不過盧米斯賽勒斯提醒，無論俄烏危機結果如何，俄羅斯目前已握有可抗衡西方的重要籌碼，即它在全球供應鏈扮演關鍵角色，不限於石油和天然氣部分。

盧米斯賽勒斯指出，全球鈦產量逾3成來自俄羅斯企業VSMPO-AVISMA，而俄政府持有這家企業的大量股份。

歐洲航太集團空中巴士（Airbus）約65%的鈦用量由VSMPO-AVISMA供應，VSMPO-AVISMA還供應美國波音公司（Boeing）35%的鈦需求和巴西航空工業公司（Embraer）全部鈦需求。

俄羅斯掌握的籌碼不僅限於境內生產的原物料，它還對其他前蘇聯加盟共和國保有巨大影響力，包括白俄羅斯和哈薩克。

其中白俄羅斯不僅是鉀鹽和其他原物料的一大產國，它還擁有生產最大型卡車的工廠BelAz，這類卡車是全球礦場所需。

至於哈薩克，則是眾多原物料市場的核心要角，鋅、鎢和重晶石的蘊藏量居世界第一；鈾產量居世界第2，占全球產量近1/4。盧米斯賽勒認為，市場可能低估了俄羅斯在這些全球供應鏈扮演的角色。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）