烏克蘭士兵陣亡 俄國邊界地區進入緊急狀態

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烏克蘭軍方19日通報有士兵在烏東分離主義者控制地區被炸傷身亡。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天通報近幾週以來首名士兵陣亡的消息，並且指控俄羅斯支持的叛軍加劇攻擊。與此同時，與烏克蘭接壤的俄國羅斯托夫州宣布進入緊急狀態。

烏克蘭東部軍方指出，在鄰近俄國邊界的烏東分離主義者控制地區，一名烏國士兵在當地被炸傷身亡。烏國緊急服務部門指稱，有兩名員工在昨天的一波攻擊中受傷。

俄媒報導，位於俄烏邊界的俄國羅斯托夫州（Rostovskaya oblast）州長戈盧別夫（Vasily Golubev）已宣布當地進入緊急狀態，因為愈來愈多人口從烏東叛亂地區進入該州。

戈盧別夫在會議中表示：「有鑑於抵達人數不斷增加的趨勢，我們認為宣布本州進入緊急狀態有其適當性。」（譯者：陳正健）1110219

圖為烏克蘭部隊駐守與俄國比鄰的頓內茨克區域。（法新社）