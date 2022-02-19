歐安組織：烏克蘭東部違反停火事件激增 一日數百起

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（中央社基輔19日綜合外電報導）歐洲安全暨合作組織（OSCE）觀察員今天表示，他們看到烏克蘭東部前線的攻擊事件顯著增加，已相當於達成停火協議前的衝突數量。

烏克蘭政府軍與烏東親俄民兵已交戰近8年，在地小規模交火是家常便飯。但由於美國堅稱俄羅斯用重兵將親西方的烏克蘭包圍，且已決定在幾天內入侵，俄烏局勢更加動盪。

法新社報導，歐安組織發表聲明說：「最近幾天，歐安組織烏克蘭特別監督團（SMM）觀察到烏東前線的動態活動急劇增加。」

聲明並提到，違反停火事件數已相當於2020年7月達成停火協議前的數量。

據歐安組織通報，烏東頓內茨克（Donetsk）17日發生222起違反停火事件，其中包括135起爆炸，相較之下16日為189起，15日則為24起。

而在盧甘斯克（Lugansk）地區，17日發生648起違反停火事件，其中包括519起爆炸，16日為402起，15日則為129起。

聲明說，監督團呼籲雙方「恪守承諾，基於無辜平民的生命福祉，採取一切必要措施以立即緩解緊張局勢」。

歐安組織在俄國吞併克里米亞後於2014年派駐烏克蘭和平觀察團，美俄兩國都是歐安組織成員。烏東戰事至今已奪去1萬4000多人性命。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110219