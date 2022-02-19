憂戰爭一觸即發 烏東分離運動領導人下達動員令

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯支持的烏克蘭東部分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）今天表示，由於越來越擔心戰事爆發，現已發布全面軍事動員令。

觀察組織先前警告，烏東地區衝突將大幅加劇。普希林發表影音聲明說：「今天我簽署了全面動員命令，我呼籲有後備軍人身分的國民前往徵兵辦公室報到。」

烏東另一分離地區盧甘斯克（Lugansk）領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）今天也發布動員令，他表示：「我決定發布盧甘斯克人民共和國的全面動員令。」

俄軍集結在烏克蘭四週，西方國家領導人數週來不斷發出警訊；美國也警告，攻擊可能迫在眉睫。

普希林是宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）領導人，他聲稱頓內茨克已防止烏克蘭規劃中的攻擊行動，但烏克蘭軍隊仍持續攻擊。

普希林並說：「我們團結一心，將為我們所有人取得我們所渴望並需要的勝利。我們將保護頓巴斯（Donbas）和所有俄羅斯人。」

烏克蘭部隊持續在東部地區和叛亂勢力對戰，自2014年以來，這場衝突已造成1萬4000多人死亡。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110219