更多編輯台推薦新聞：
美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子
生活

白冷會創醫院、助窮人貸款 逾40名瑞士神父修士奉獻台東一甲子

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢
娛樂

香港政治改變創作方向 時代革命導演：電影教我勇敢

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
一週大事》烏克蘭東部連環爆、巴西暴雨釀百死、日本3月解除鎖國...
首頁 / 國際
俄烏邊境緊張
新聞專題
俄烏邊境緊張1/300

憂戰爭一觸即發 烏東分離運動領導人下達動員令

2022/2/19 16:42（2/19 17:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
（中央社製圖）
（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯支持的烏克蘭東部分離運動領導人普希林（Denis Pushilin）今天表示，由於越來越擔心戰事爆發，現已發布全面軍事動員令。

觀察組織先前警告，烏東地區衝突將大幅加劇。普希林發表影音聲明說：「今天我簽署了全面動員命令，我呼籲有後備軍人身分的國民前往徵兵辦公室報到。」

烏東另一分離地區盧甘斯克（Lugansk）領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）今天也發布動員令，他表示：「我決定發布盧甘斯克人民共和國的全面動員令。」

俄軍集結在烏克蘭四週，西方國家領導人數週來不斷發出警訊；美國也警告，攻擊可能迫在眉睫。

普希林是宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）領導人，他聲稱頓內茨克已防止烏克蘭規劃中的攻擊行動，但烏克蘭軍隊仍持續攻擊。

普希林並說：「我們團結一心，將為我們所有人取得我們所渴望並需要的勝利。我們將保護頓巴斯（Donbas）和所有俄羅斯人。」

烏克蘭部隊持續在東部地區和叛亂勢力對戰，自2014年以來，這場衝突已造成1萬4000多人死亡。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110219

延伸閱讀
歐安組織：烏克蘭東部違反停火事件激增 一日數百起
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀