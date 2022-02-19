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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/300

西方已備方案制裁俄對烏開戰 應對其他攻擊未定案

2022/2/19 16:13
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（中央社華盛頓/布魯塞爾19日綜合外電報導）美國與歐盟官員表示，華府與盟友對於俄羅斯部隊若對烏克蘭發動實質進攻，已經擬定詳細的協同制裁方案；但若俄國發動其他形式攻擊，要如何應對則尚無定案。

路透社報導，如果俄羅斯再度施行過去策略，像是發動可識別網攻、散播虛假訊息，或是增加對親俄分離主義者的支持，西方這種模稜兩可的態度，將減緩俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）面臨的阻力。

要求匿名的歐洲資深外交官員告訴路透社，針對「一系列情境」和各種突發事件已制定部分計畫，但若要協調行動仍須額外協商。突發事件包括烏克蘭這週遭遇的網路攻擊，雖然尚未最終認定與俄國有關。

官員指出，雖然各方大致同意，在「進攻」發生的48小時內實施制裁，但仍在討論啟動制裁的確切觸發點。

一名歐盟高層官員說，「你可以想到」俄羅斯可能在烏克蘭境內或周邊執行「數千種情境」，引發制裁是否合理的問題。「到最後，這純粹是高度政治化的討論。」

德國由於與俄國有強大貿易連結，在協調應對方案上扮演關鍵角色。但德國在公開場合與閉門會議中，均強烈希望保持「戰略模糊」，讓蒲亭繼續猜。

歐洲外交官員表示，在歐盟商討「大規模」制裁方案的會談中，俄國在歐盟最親密的盟友－匈牙利、義大利和奧地利，都明白只有在俄羅斯發動軍事攻擊時才會實施這些制裁。

一名美國官員稱，各方高度集中於俄羅斯的實體進攻行動，使得部分注意力從其他非正規的戰爭威脅上被轉移，也反映盟國在如何對付非軍事行動上意見分歧。

白宮並未立即回應置評要求。

瑞典曾提議討論，如果蒲亭永遠不進攻，並稍微降低部隊等級，卻一直駐守在烏克蘭邊境、對烏克蘭經濟施加重大壓力，並時不時發動網路攻擊，若發生這種情形該怎麼辦。

多名官員指出，歐盟其他國家不太熱衷於研究這種情境，因為這可能導致歐盟國家必須選邊站，打破統一陣線。

一名資深外交官表示，「許多歐盟國家不希望討論除了開戰以外可能觸發制裁行動的行為，不論是網攻，或持續在烏克蘭邊境駐軍，因為那些最親近俄國的國家，像是匈牙利，將會反對在（俄國）沒有發動軍事攻擊的情況下施加任何制裁。」

其他國家如波蘭，則主張在俄國「無限期」騷擾烏克蘭的情況下，歐盟才應該採取行動。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110219

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