德外長稱制裁俄選項包括天然氣管線 義大利反對

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（中央社慕尼黑18日綜合外電報導）德國外交部長貝爾伯克今天表示，若俄羅斯侵略烏克蘭，制裁項目也可能包括德俄之間的北溪天然氣2號管線。義大利總理則不以為然表示，制裁不應包含能源進口。

路透社報導，貝爾伯克（Annalena Baerbock）在慕尼黑安全會議（ Munich Security Conference）上表示，（若俄侵烏），西方各國將聯合起來對俄羅斯「實施前所未有的制裁」。

她說，德國準備付出高昂的經濟代價，「這就是為什麼所有選項我都會考慮，包含北溪2號管線」。

然而義大利總理德拉吉（Mario Draghi）表示，歐盟對俄羅斯實施的任何制裁，都不該包含能源進口。

德拉吉在記者會上說：「我們正與歐盟討論制裁，過程中我們已表明立場，即制裁應集中在狹隘特定部門，不應包括能源。」

義大利9成天然氣需求仰賴進口，俄羅斯是主要來源。

隨著烏克蘭情勢升溫，德拉吉表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）曾表示希望與他會晤，而他也希望促成蒲亭與烏克蘭領導人澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的會面。

儘管德拉吉表示，避免對能源部門實施制裁相當重要，但他補充說，倘若因為發生衝突，俄羅斯天然氣進口受到影響，義大利政府也在研究其他天然氣來源。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）1110219