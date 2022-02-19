烏克蘭東部連環爆火光四起 親俄羅斯民兵籲撤離婦孺[影]

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（中央社基輔19日綜合外電報導）外界對俄軍入侵烏克蘭的憂心升高之際，烏東親俄分離分子18日稱政府軍即將發動大規模攻勢，呼籲撤離區域內所有婦孺；烏東18日連傳爆炸，連帶引發戰事逼近的隱憂。

烏克蘭國防部表示，攻擊已迫在眉睫的說法不實，這是一種意在加劇緊張局勢並給俄羅斯入侵找藉口的策略。

「紐約時報」報導，烏東分離分子領袖籲婦孺撤離，原因是俄國國營媒體發布連串報導，稱烏克蘭政府已加緊腳步準備攻擊頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）等分離主義分子控制的區域。

美國與北約盟國連日警告，俄國很可能會拿烏東當地俄語裔民眾遭暴力威脅作為侵烏理由，基輔當局更察覺烏東分離主義分子呼籲疏散婦孺有異，擔心俄軍入侵進入倒數。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）向分離主義分子控制區的烏東民眾喊話，要他們別信俄國文宣所稱政府軍即將進攻，但頓內茨克的親俄分離分子領袖普希林（Denis Pushilin）卻言之鑿鑿。

網路上一則影像顯示普希林說：「烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）很快會下令政府軍進攻，落實入侵頓內茨克與盧甘斯克的計畫。從今天18日起，我們已組織大規模的人員撤離，婦孺與年長者須優先疏散，呼籲大家把話聽進並作正確決定。」

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，俄國總統蒲亭的新聞秘書培斯科夫（Dmitri S. Peskov）告訴媒體，因短時間內大量難民從烏東頓巴斯（Donbas）地區湧入隔鄰的俄國羅斯托夫州（Rostovskaya oblast），蒲亭指示緊急情況部代理部長迅速趕往當地進行安置，準備熱食和醫療服務等。

除普希林外，盧甘斯克的分離主義領袖帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）18日也發表類似聲明，呼籲境內非作戰與維生基礎設施人員轉赴俄國。

紐時指出，呼籲約70萬境內人員轉往俄國避難是情勢急遽惡化的信號，但實際會有多少人從烏東撤至俄國尚不明朗。俄國總統蒲亭指控烏克蘭在烏東頓巴斯實施「種族滅絕」，俄國駐聯合國大使甚至將基輔當局的作法與二戰時的納粹德國相提並論。

影片來源：FRANCE 24

紐時彙整18日烏東境內的幾起動盪。一是頓內茨克的親俄民兵指控烏克蘭以炸藥引爆民兵領袖的車輛，但當事人逃過一劫，親俄媒體發布的影像顯示炸毀的車輛燃起猛烈火勢。

二是烏東居民被拍到在加油站與提款機前排隊，以及準備撤離的畫面，而在19日午夜，經確認過的影像顯示盧甘斯克也發生爆炸；俄媒稱爆炸的是盧甘斯克天然氣公司的管線，兩起爆炸均為破壞活動。（譯者：陳亦偉）1110219

紐約時報18日報導，頓內茨克的親俄民兵指控烏克蘭以炸藥引爆民兵領袖的車輛。（圖取自紐約時報網頁nytimes.com）