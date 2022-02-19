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中國艦艇雷射光束照射澳洲軍機 澳方強烈譴責

2022/2/19 21:35（2/19 22:42 更新）
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圖為P-8A「海神式」巡邏機同型機。（圖取自澳洲空軍網頁airforce.gov.au）
圖為P-8A「海神式」巡邏機同型機。（圖取自澳洲空軍網頁airforce.gov.au）
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（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲國防部今天表示，一架澳洲軍機飛臨北部機場的進場跑道上空時，遭到一艘中國海軍艦艇以雷射照射，機身被照亮，人命安全也遭危及，澳方予以強烈譴責。

澳洲國防部發表聲明說，一架澳軍P-8A「海神式」巡邏機（P-8A Poseidon）偵測到，一艘中國解放軍海軍艦艇發出一道雷射光；「中國軍艦照亮我方軍機，是嚴重的安全事件」。

澳洲國防部表示：「這類行為可能危害性命，我方強烈譴責不專業且不安全的軍事舉動。」

澳洲國防部說，事件發生時，發出雷射的中國軍艦是和另一艘解放軍海軍艦艇一同向東穿越阿拉弗拉海（Arafura Sea）。這片海域位於澳洲北部海岸和紐幾內亞（New Guinea）南部海岸之間。

澳洲表示，這兩艘中國軍艦其後又穿越托勒斯海峽（Torres Strait），駛入了珊瑚海（Coral Sea）。

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路透社報導，由於澳洲2018年禁止中國電信設備巨擘華為參與5G寬頻網路建設，其後從嚴修訂法律以限制外國政治干預，並呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫源進行獨立調查，使得澳洲與最大貿易夥伴國中國的關係惡化。

澳洲廣播公司（ABC）報導，中國海上民兵船2019年便展開了一連串以雷射照射南海上空澳洲飛行員的行動。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110219

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