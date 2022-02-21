聯合國迫害洛興雅案開庭 緬甸派人代翁山蘇姬出庭

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（中央社海牙20日綜合外電報導）緬甸軍政府今天尋求讓聯合國最高法院「國際法院」撤銷被控種族滅絕洛興雅（Rohingya）穆斯林一案，由於先前代表出庭的翁山蘇姬正遭軟禁，軍政府將改派其他代表出席。

本案2019年12月首次開庭時，諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬親自到荷蘭海牙國際法院（International Court of Justice, ICJ）代表緬甸發言，但她在去年軍事政變中遭推翻下台。

因涉及種族滅絕洛興雅，遭人權團體批評的翁山蘇姬目前遭到軟禁和審判，而軟禁和審判她的，正是先前她在國際法院辯護的同批將領。

緬甸政府今天將在「先決反對」（preliminary objection）中主張國際法院對此案無管轄權，必須在交付實質審理前撤案。

緬甸媒體報導，軍政府代表團將改由國際合作部長哥哥萊（Ko Ko Hlaing, 譯音）與軍政府檢察總長席達烏（Thida Oo, 譯音）率領，兩人將透過視訊出庭。

此案是由非洲穆斯林國家甘比亞提出，該國指控佛教徒占多數的緬甸2017年發動血腥鎮壓，針對洛興雅少數族裔進行種族滅絕。

法庭2020年1月下達緊急命令，要求緬甸必須竭盡所能，在此案審理的數年間避免洛興雅人遭到據稱的種族滅絕。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110221