3年娶27女騙財 印度6旬男子落網[影]

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影片來源：OTV

（中央社記者林行健新德里21日專電）印度斯坦時報（Hindustan Times）、印度媒體Odisha TV報導，一名在過去3年多期間娶了27名妻子騙取嫁妝、珠寶及現金的6旬印度男子，上週終於落網。

報導稱，警方經近9月的手機定位及電子消費追蹤，13日終於在印度東部奧里薩省（Odisha）首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）攔截到現年66歲的史文（Bibhu Swain），將他逮捕。

印度斯坦時報說，當史文步出租來的汽車時，警方幹員都大感訝異，因為眼前這個男子其貌不揚，身高還不到160公分。

報導說，史文被查出在印度10個省娶了至少27名女子，各從她們身上騙得價值20萬盧比（約新台幣7萬4300元）至100萬盧比不等的嫁妝、珠寶或現金。

過去3年多期間，史文冒用一名大學教授的身分，透過相親網站尋找獵物，娶回的對象包括會計師、教師、醫生、公務員還有女警。終於，他在去年5月被其中1名妻子告發。

警方表示，雖然史文在網站上的英文文法錯誤百出，但因他的對象多是在家庭壓力下急欲出嫁的熟女或是離婚女子，所以屢屢得手，「他的目的就是假結婚真詐財」。

調查人員在史文的手機上發現「1號妻」、「醫生妻」、「教師妻」、「古瓦哈蒂（地名）妻」等代號，並查出他在多處均租有住所，安置這些妻子。

他常謊稱出差，一次就是好幾個月，遊走在眾多妻子之間，並以各種理由向她們借錢。

史文的手機上還有代號「即將結婚妻A」、「即將結婚妻B」等號碼，警方稱，他還與另70至75名潛在受害人有聯絡。

調查還發現，史文自2006年以來，利用假造信用卡及其他手法，詐騙了3000萬盧比（約新台幣1114萬元）。他曾於2010年被逮捕，但後來獲准交保，所涉多宗案件均在審理中。

報導引述社會學家芮伊（Rita Ray）說，只要印度社會繼續視女性的天職為結婚生子，這類的事件就會繼續上演。（編輯：林憬屏）1110221