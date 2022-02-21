土耳其法院裁定 繼續羈押異議人士卡瓦拉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）土耳其法院今天裁定，未經審判已遭羈押逾4年的重要異議人士、慈善家卡瓦拉將繼續關押。卡瓦拉案引發安卡拉與西方盟國關係緊張。

歐洲理事會（Council of Europe）本月稍早指出，其委員會已將卡瓦拉（Osman Kavala）案提交歐洲人權法院（ECHR），以確認土耳其是否未履行遵守法院裁定的義務。ECHR逾兩年前裁定卡瓦拉應立即獲釋。

總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）認為歐洲理事會沒有尊重土耳其法院，強調土耳其對於歐洲理事會上述作法也不予尊重。

半島電視台（Al Jazeera）報導，土耳其法院今天裁定繼續羈押卡瓦拉。下一場庭期定3月21日。

64歲商人卡瓦拉遭到與2013年舉國抗爭有關的指控，未經審判而自2017年10月遭押至今。2020年2月獲無罪釋放數小時後，旋被另一法院裁定逮捕，並遭到與2016年失敗政變有關的企圖推翻憲法秩序指控。

原本參與人數不多的2013年伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議活動後來演變成全國性示威，事件造成8名抗議人士和一名官員喪生。

另外，安卡拉當局指控葛蘭恐怖組織（FETO）及領導人、流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）策劃2016年7月15日政變，事件造成251人死亡、近2200人受傷。檢方指控卡瓦拉從事與此有關的間諜活動，他因而接受調查。

ECHR認定，土耳其當局缺乏對於卡瓦拉犯罪的合理懷疑，於2019年底裁定羈押只是為了使其噤聲，要求立即將他釋放。

去年10月，美國、德國、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、瑞典、加拿大、挪威、紐西蘭大使曾公開要求釋放卡瓦拉，強調本案使土耳其民主法治蒙塵。艾爾段當時則威脅將這些大使驅逐。

人權團體指出，卡瓦拉受審已經成為艾爾段鎮壓異己的代名詞。（編輯：陳惠珍）1110221