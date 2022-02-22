俄羅斯承認烏東2共和國獨立 歐盟鎖定制裁參與者及銀行
2022/2/22 22:22（2/22 22:45 更新）
22日歐洲理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席范德賴恩（圖）共同發布關於俄羅斯侵略烏克蘭的聲明，表示將正式提出第一套對俄制裁措施。（圖取自twitter.com/vonderleyen）
（中央社記者唐佩君布魯塞爾22日專電）歐洲聯盟今天表示，針對俄羅斯承認烏克蘭分離主義地區獨立，將對參與行動的個人以及提供資金的銀行等進行制裁，相關措施今天由歐盟成員國討論後將很快宣布。
俄羅斯21日宣布承認烏東2個親俄的分離主義共和國，並派俄軍入境「維和」。美國已宣布對俄羅斯承認的烏東分離主義共和國實施金融制裁，並警告如有必要，將採取更多措施。英國今天也表示，將立即對俄國實施嚴厲經濟制裁。
今天歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同發布關於俄羅斯侵略烏克蘭的聲明，表示歐盟外長非正式會議將在今天下午舉行，之後將正式提出第一套對俄制裁措施。
歐盟建議的制裁方案，包括制裁參與承認烏東地區2共和國的個人、對俄羅斯軍事及其他行動提供資金的銀行、以及限制俄國提供進入歐盟資本、金融市場能力等。
歐盟強調將視局勢演變採取進一步措施。
今天歐盟各國外長與印太地區國家外長在巴黎出席印太論壇，因應俄烏情勢變化，歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell）將在今天下午召集歐盟成員國外長在場邊舉行緊急會議，屆時將做出制裁的決定。（編輯：黃自強）1110222
俄羅斯承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國是獨立實體。（中央社製圖）
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