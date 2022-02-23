更多編輯台推薦新聞：
戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽
運動

戴資穎相隔8年再戰德國 提前備戰全英公開賽

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店
文化

日本直木賞作家今村翔吾憶過往 決定接手快倒閉書店

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
烏克蘭危機
新聞專題
烏克蘭危機8/300

俄烏局勢緊張 日本黃金零售價飆至最高

2022/2/23 21:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京23日專電）俄羅斯承認烏克蘭東部2個親俄地區為獨立國家，並派遣「維和人員」進入烏克蘭，局勢緊張使得市場避險需求激增，日本黃金價格飆漲，創新高紀錄。

日本共同社報導，日本的店鋪零售金價逼近每公克8000日圓（約新台幣2000元），期貨價格也攀升，雙雙在22日創新高。

作為黃金零售價指標的田中貴金屬工業公司（總公司位於東京）22日的黃金含稅價格上漲到每公克7791日圓，連續2天創新高。部分民眾預期金價將上漲，田中貴金屬工業公司的人員說：「從上週左右開始來店裡購買黃金的人增多了。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前的2019年2月下旬，金價約5100日圓，這3年來金價明顯上漲。

日本交易所集團（JPX）旗下的大阪交易所，黃金期貨的21日盤中價和22日結算價分別創新高紀錄。

報導說，黃金被視為突發事態下的安全資產，即使戰爭和金融危機導致股票和貨幣暴跌，黃金也不會變成「廢紙」。烏克蘭危機若升高局勢緊張，俄羅斯將受到經濟制裁。天然氣和原油等出口銳減，將導致全球經濟低迷，已被納入COVID-19疫後經濟復甦因素的金融市場有崩盤之虞。

不過，日本的第一生命經濟研究所首席經濟學家熊野英生表示，先進國家的股票和貨幣很少會暴跌至如廢紙般的價格。黃金不會生利息，金價暴漲大概只是暫時性的。（編輯：黃自強）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀