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烏克蘭進入緊急狀態 烏東向俄羅斯請求支援

2022/2/24 09:18
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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭國會今天通過全國於明天進入緊急狀態，以加強因應俄羅斯的入侵威脅。同時，烏東分離主義分子領袖向俄國提出請求，希望莫斯科協助擊退烏克蘭的「侵略」。

法新社報導，進入緊急狀態的措施獲得國會壓倒性多數批准。莫斯科當局今天已開始撤離駐基輔大使館；華府也加強警告，稱俄國可能發動全面攻擊。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在表決前向國會議員表示：「情勢嚴峻，但仍完全在我們掌控之中。」

緊急狀態將從明天起生效，為期30天。在緊急狀態下，烏國地方政府得以升級安全措施，包括更嚴格的身分和車輛檢查，以及更嚴密的警務工作。

丹尼洛夫說：「所有外國夥伴及我們自己的情報機構和分析員的資料都顯示，如果不先破壞國內局勢的穩定，就不可能奪下我們的國家。」

緊急狀態適用於烏克蘭全國各地，除了俄羅斯撐腰的烏東分離主義分子所控制的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk），當地從2014年開始爆發叛亂，造成超過1萬4000人殞命。

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）向媒體表示，在新規定下，全國各地都禁止「大型活動和罷工」，基輔的具體措施則包括在進入市區的主要入口處設置檢查站，並在火車站和機場實施「特別管制」。

克里契科說：「我們必須準備好隨時捍衛家園、家人、城市和國家。」

美國昨天祭出新一波制裁措施以加強嚇阻俄國全面入侵。路透社報導，莫斯科當局今天表示，烏東分離主義分子已請求俄方協助擊退「侵略」。

路透社的現場消息指出，載有軍事裝備的車隊從俄國邊境往頓內茨克移動，包括9輛戰車。

但目前仍沒有明確跡象顯示俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是否會指使他在俄烏邊境附近集結的數以萬計大軍對烏克蘭發動大規模攻擊。

美國國防部高層官員表示，集結的部隊中，共有80%就定位，可對烏克蘭發動全面入侵。

俄國新聞機構報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，頓內茨克和盧甘斯克的領袖已發出請求，希望蒲亭「提供協助來擊退烏國武裝部隊的侵略」。

蒲亭21日簽署行政命令，承認頓內茨克和盧甘斯克的獨立地位。頓內茨克的領袖普希林（Denis Pushilin）說：「我請求幫助，以擊退烏克蘭政權對頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）全民的軍事侵略。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110224

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