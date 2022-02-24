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澳洲律師網購日本刀 竟是鹿兒島神宮失蹤國寶

2022/2/24 15:09（2/24 15:35 更新）
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（中央社東京24日綜合外電報導）日本鹿兒島神宮供奉的一把日本刀「無銘則重」，在二戰前被指定為國寶，戰後由盟軍最高司令官總司令部（GHQ）接收後下落不明，近日在澳洲尋獲，收藏家表示願在死後讓刀回家。

日本放送協會（NHK）報導，「則重」是日本鎌倉時代（西元1185年到1333年）的刀匠，約在距今200多年前，當時的薩摩藩主島津齊興將一把則重所打造的「無銘則重」，奉納給鹿兒島縣霧島市的鹿兒島神宮。

日本政府二戰前將這把「無銘則重」指定為國寶，但戰後被GHQ接收後下落不明。

澳洲的刀劍收藏家伊恩布魯克斯注意到，他4年前在網上購入的一把刀特徵與「無銘則重」相同，於是開始進行調查。

他發現，這把刀的刃長、刀鐔上雕刻的銘文都與「無銘則重」相同；曾套在刀鞘上、像標籤的紙張上寫著「XX島神宮」，雖然前兩字已無法判讀，但布魯克斯與鹿兒島神宮連絡後，確認紙張上記載的「三二」與「八一」等編號數字，與神宮留下的紀錄相同。

住在澳洲墨爾本的布魯克斯是一名律師，他看了電視播出的日本節目後，開始對武士使用的日本刀產生興趣，至今已收藏約50把日本刀，並在當地雜誌撰文介紹。

他4年前在網拍上看到「無銘則重」，確信這是他至今所見過最出色的日本刀，花了約5300多美元（約新台幣14萬9700元）買下。

賣家是住在美國紐約的男性，布魯克斯說，從這把刀原本持有者的年齡來推測，有可能是美軍軍眷從日本帶回美國，他現在正僱用私家偵探進行調查。

布魯克斯受訪時說，待他死後，願意將「無銘則重」送還鹿兒島神宮。

他說，他今年66歲，希望有生之年可以繼續擁有「無銘則重」，但他在遺書中寫著，在他死後要確實將刀物歸原主；他也希望有一天能夠造訪鹿兒島神宮。

鹿兒島神宮表示，一直以為無銘則重再也回不來，對此感到很驚訝，如果能繼承此刀將會非常高興。

報導指出，日本二戰後實施文化財保護法，依法過去被指定為國寶的文物全部都是重要文化財，其中價值較高的文物會再被指定為新國寶。

日本政府文化廳表示，截至去年3月，下落不明的重要文化財有142件，其中半數以上的72件是刀劍。

GHQ在戰後為解除日本武裝，在各地徵收刀劍，為此許多刀劍下落不明，鹿兒島縣內有5把刀是舊國寶，其中4把一度不知下落。

文化廳現已掌握在澳洲發現一把與「無銘則重」擁有相同特徵的刀一事，今後將討論該如何因應。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1110224

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