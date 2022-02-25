俄羅斯大規模攻擊 烏克蘭總統：137人陣亡316人受傷

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24日俄羅斯對烏克蘭發動一連串導彈襲擊，烏東馬立波郊外的烏克蘭軍事設施與雷達受損。（美聯社）

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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說，他的國家遭俄羅斯部隊大規模攻擊，今天有137名烏克蘭人陣亡。

法新社報導，澤倫斯基在影片中說：「今日，我們失去137位英雄、公民、軍人與平民。」他又說，另有316人受傷。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110225

俄大舉入侵釀近500死傷 烏克蘭總統：我國孤軍奮戰

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，俄羅斯發動大規模入侵行動後，他的國家「孤軍奮戰」。他表示，今天有137名烏克蘭人陣亡，316人受傷。

法新社報導，澤倫斯基在深夜透過影片發表談話說：「我們被迫孤軍奮戰，保衛國家。」

他還說：「誰準備與我們並肩作戰？我沒有看到任何人。」

他表示：「今日，我們失去137位英雄、公民、軍人與平民。」他又說，另有316人受傷。

澤倫斯基警告，俄羅斯「破壞組織」已進入烏克蘭首都基輔。

他神情沉重地表示，「敵方破壞組織已進入基輔」，並呼籲居民保持警戒，遵守宵禁規定。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110225