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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄軍朝基輔挺進 澤倫斯基誓言留在當地

2022/2/25 11:17
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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯24日入侵，讓烏克蘭遇到二戰以來最大的攻擊。烏軍阻擋俄國入侵之際，烏國總統澤倫斯基今天誓言，他會留在首都基輔。

在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣戰後，俄軍發動陸海空3線入侵。隨著爆炸聲、槍響在各大城市四起，估計逃難人數約達10萬，另已數十人喪命。

美國和烏克蘭官員表示，俄羅斯的目標是要佔領基輔，並推翻烏國現在的政府。俄國24日已拿下位於基輔北部的廢棄車諾比（Chernobyl）核電廠。部署在白俄羅斯的俄軍走的是開往基輔的捷徑，車諾比就在半道上。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過影片警告：「敵軍已將我列為頭號目標，再來就是我的家人，他們想藉毀掉國家元首，從政治上摧毀烏克蘭。」

「我將留在首都，我的家人也都在烏克蘭。」

蒲亭表示俄羅斯執行「特殊軍事行動」，以「保護」在烏克蘭遭到「種族滅絕」的民眾，包含俄羅斯人。西方國家則稱俄方所控是毫無根據的宣傳。

當被問到是否擔心澤倫斯基的安危時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）說：「據我所知，澤倫斯基總統仍是烏克蘭總統，而對於所有在烏克蘭的朋友、政府官員、和其他人，我們當然會感到擔憂。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110225

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