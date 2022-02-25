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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭6/300

西恩潘前往烏克蘭會總統 拍攝俄國入侵紀錄片

2022/2/25 11:52（2/25 12:02 更新）
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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）烏克蘭總統府今天表示，美國演員兼導演西恩潘（Sean Penn）目前人在首都基輔（Kyiv），要拍攝一支有關俄羅斯入侵烏克蘭的紀錄片。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，俄羅斯發動大規模入侵行動後，他的國家「孤軍奮戰」。他表示，今天有137名烏克蘭人陣亡，316人受傷。

法新社報導，烏克蘭總統府在社群媒體上傳西恩潘在基輔出席政府記者會的照片；澤倫斯基官方Instagram帳號限時動態張貼一段影片，可見西恩潘與澤倫斯基會談。

烏克蘭總統府在臉書（Facebook）網頁以烏克蘭文貼文寫道：「這名導演特別來到基輔，錄下烏克蘭現在發生的一切事情，並且以一名紀錄片製作人的身分，告訴全世界關於俄羅斯入侵我國的真相。」

「今天，西恩潘是親臨現場支持烏克蘭的人士之一。我國感謝他展現如此勇氣和誠實。」

貼文還說：「西恩潘展現出許多人所缺乏的勇氣，包括西方政治人物在內。」

烏克蘭總統府指出，西恩潘還與新聞工作者及軍人談話，「看到我們如何保衛我們的國家」。西恩潘去年11月就曾造訪烏克蘭，並與軍事人員會面。

據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，61歲的西恩潘是替製片公司Vice Studios製作紀錄片。西恩潘曾以電影「神秘河流」（Mystic River）和「自由大道」（Milk）兩度登上奧斯卡金像獎影帝。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110225

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