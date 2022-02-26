專家：不想惹惱美歐 中國馳援俄羅斯有限

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（中央社北京26日綜合外電報導）中國或許是俄羅斯面對嚴厲經濟制裁下，唯一可能施以援手的朋友，但中國當局似乎尚未給出任何訊號，顯示中國願意冒著失去美國和歐洲市場的風險，幫俄羅斯這個大忙。

即使中國願意幫忙俄羅斯總統蒲亭，從俄羅斯進口更多天然氣和其他商品的能力也有限。

美聯社報導，由於對華府同仇敵愾，中俄關係從中國國家主席習近平自2012年上台後持續升溫，但中俄的利益卻也可能相斥。對於中國在中亞與俄羅斯遠東地區擴大經濟影響力，蒲亭感到不自在。

上海政法學院國際關係專家李新表示：「中俄關係目前處於歷史上最高點，但兩國不是盟友。」

為回應俄羅斯入侵烏克蘭，華府、英國和歐盟及其他西方盟友已經宣布或承諾要對俄羅斯銀行、官員、企業領導人與公司實施制裁，同時也將管控貨品出口俄羅斯，要讓俄國業界與軍方拿不到高科技產品。

專家表示，習近平當局對蒲亭的支援不會打破這些限制，不會公然違反制裁，讓自己成為被處罰的目標，中國企業也或許會藉機簽下更好的合約。

凱投宏觀公司（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）說：「中國不想因為支持俄羅斯而被捲入，惹上麻煩。」

中國與俄羅斯貿易額去年雖然攀升至1469億美元，但這是中國與美國及歐盟1.6兆美元貿易額的不到1/10。

威廉斯表示：「這全都取決於他們（中國）是否願意冒著被斷絕進入西方市場的風險，去幫助俄羅斯，而我想他們大概不願意。」

身為世界第2大經濟體的中國，是目前唯一沒有譴責俄國入侵烏克蘭的主要政府。

中國為了能源需求龐大的經濟，向俄羅斯購買數十億美元天然氣，在俄國於2014年因為侵占克里米亞半島遭受經濟與金融制裁時，這一直都是蒲亭的生命線。

蒲亭政府過去10年來嘗試對遠東地區擴大出口，以減少對歐洲市場的依賴。莫斯科與北京均試圖「去美元化」，或在交易時減少使用美元貨幣，來減少暴露在美國金融體系與官方壓力下的風險。

根據馬基特公司（IHS Markit）亞太首席經濟學家畢斯瓦（Rajiv Biswas），中國去年購買俄羅斯出口商品總值的1/6，而其中2/3為石油與天然氣。「中國是俄國能源出口的重要高成長市場。」

中國雖然想購買更多天然氣，但莫斯科無法立刻供應。連接兩國的天然氣管線目前已經滿載。中俄日前雖然簽署30年天然氣協議，但管線至少還要3年才能完工。

北京在莫斯科於2014年遭受制裁時，曾趁機謀取自身利益，在中俄之前簽署的協議中，藉此談判得到更低的天然氣價格。

李新說：「我們不會利用別人的困難，但身為一個經濟實體，中國企業會以盡可能低的成本，謀求最大利益。」

中國當局這週宣布，首次允許俄羅斯全境小麥進口。這雖然無法彌補歐洲停止購買俄羅斯天然氣的損失，卻也有助於俄國農民增加收入來源。

儘管中俄將繼續貿易往來，北京清華大學中歐關係專家張利華表示：「在入侵烏克蘭問題上，中國不會和俄國站在一起。」

央視新聞報導，習近平25日與蒲亭通話時表示，中國支持俄方與烏方透過談判解決問題。

李新表示，部分與俄羅斯有合作關係的中國石油與天然氣公司，因為莫斯科受制裁而蒙受損失。「這令中國企業感到憂心。」

事實上，彭博（Bloomberg News）26日報導，多家中國國有銀行已經限制俄羅斯原料的貿易融資，擔心受到西方制裁牽連。

報導指出，至少有中國工商銀行（ICBC）和中國銀行這兩家大型國有銀行，限制了有關俄羅斯大宗商品的貿易融資。但彭博表示，這可能只是暫時性措施。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110226