譴責俄羅斯？ 泰國:循東南亞國協立場審慎中立

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（中央社記者呂欣憓曼谷2日專電）俄羅斯入侵烏克蘭引起多國譴責、制裁。泰媒報導，總理帕拉育認為泰國對此事應遵從東南亞國協的集體立場，並保持中立，泰國外長董恩表示會密切注意狀況，但不會急著譴責俄羅斯。

歐美共25國的駐泰國大使2月28日會見泰國外交部常務次長塔尼（Thani Thongphakdi），呼籲泰國針對俄羅斯入侵烏克蘭表態並支持聯合國大會對烏克蘭危機的決議。

泰國總理帕拉育1日內閣會議後表示，泰國必須要遵從東南亞國家協會（ASEAN）在這件事的集體立場，更重要的是保護在當地泰國人的安全，並支持和平趕快結束戰爭；他已經召集副總理們開會決定泰國要如何應對此波危機的措施。

東南亞國協外長2月26日發出集體聲明，呼籲各方採取最大自制，並盡全力透過各種管道進行對話，包括外交管道以控制情勢。

曼谷郵報（Bangkok Post）引述不具名官員指出，帕拉育1日和內閣部長們開會討論25國駐泰大使的訴求，帕拉育認為泰國要保持中立並審慎決定每一步，泰國和俄羅斯長久以來的關係也要納入考量，重要的是盡速把在烏克蘭的泰國人帶回國。

泰國公視（Thai PBS）報導，泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）1日表示，大家都明白如果戰爭持續，能源價格會上漲，接著就是通貨膨脹，泰國並不希望看到這種情況，泰國會密切注意狀況，但不會像其他國家一樣急著譴責俄羅斯。

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曼谷郵報（Bangkok Post）報導指出，泰國從去年11月啟動外國旅客入境免隔離計畫後，入境的俄羅斯人達到1萬7599人，為外國訪泰旅客的第一名，但戰爭爆發後各國對俄羅斯的制裁將影響俄羅斯人海外旅遊計畫。

泰國財政部預估2022年來自俄羅斯市場的359億泰銖觀光收入將會因此消失，若今年預估45萬人次俄羅斯遊客未造訪泰國，泰國GDP將會減少0.2%。根據泰國觀光暨體育部統計，2019年來自俄羅斯市場的觀光收入達到1030億泰銖。（編輯：韋樞）1110302