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暴雨洪災撲向雪梨 當局下令數十萬居民撤離[影]

2022/3/3 13:45（3/3 14:45 更新）
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澳洲雪梨降下豪雨引發暴洪，新南威爾斯州當局3日對數十萬名居民發布新疏散令。（圖取自twitter.com/Dom_Perrottet）
澳洲雪梨降下豪雨引發暴洪，新南威爾斯州當局3日對數十萬名居民發布新疏散令。（圖取自twitter.com/Dom_Perrottet）
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（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲雪梨降下豪雨引發暴洪；新南威爾斯州當局今天對數十萬名居民發布新疏散令，並警告更糟的情況恐怕還在後頭。

綜合法新和路透社報導，澳洲東岸遭強烈天氣系統襲擊，這道系統過去一週以來從昆士蘭州（Queensland）一路南移，多個城鎮的交通全部中斷，數以百計的房舍與農場被水淹沒。

這波雨彈襲擊一週以來已奪走13條人命。新南威爾斯州目前命20萬人疏散，接下來可能還將撤離額外30萬人。

新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）今天指出：「我們認為情況會先變得更糟，接著才會好轉。」

佩羅特說，州內許多地方的洪患會比去年來得嚴重；而去年災情已是60年來最嚴峻的。

雪梨部分郊區過去24小時降下超過100毫米雨量，氣象局表示，今天將會降下更多的雨，部分地方甚至上看150毫米。居民有500多萬人的雪梨，3月平均降雨量大約140毫米。

新南州緊急服務部長庫克（Stephanie Cooke）表示：「若民眾接到疏散令，請立即撤離，別讓自己和家人置於險地。」

緊急服務團隊目前為止已在雪梨接獲1400通電話，並且已出動數十件洪水救援任務。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110303

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