巴西夏季極端氣候 暴雨熱浪奪走近80條人命

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（中央社記者唐雅陵聖保羅7日專電）巴西人酷愛夏季，但從去年12月21日開始的這一季盛夏，卻在巴西各地留下沉重的印記，熱浪和極端降雨造成乾旱、洪災和土石流，影響成千上萬人的生活。

上週，暴雨在聖保羅州造成至少34人死亡，其中18人在佛朗哥達侯夏市（Franco da Rocha）。去年底，巴伊亞州（Bahia）南部降雨導致20多人喪生，近100萬人無家可歸。幾天後，類似事件在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）發生，20多人喪生，340多個城鎮進入緊急狀態。

巴西東北部的巴伊亞州和東南部的米納斯吉拉斯州都在短短幾天內降下500到700毫米雨量，相當於歷年整個夏季的平均降雨量。

其他地區的問題則是極端高溫。例如南大河州（Rio Grande do Sul）西部一些城鎮1月的氣溫高達攝氏41.7度，聖路易斯岡薩加鎮（São Luiz Gonzaga）氣溫超過42度—那裡的夏季平均高溫為27度。

去年12月以來，巴西聖保羅、里約熱內盧、聖卡塔里納（Santa Catarina）、巴拉納（Paraná）等州，以及阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和玻利維亞等鄰國都出現熱浪和極端降雨。

2022年夏天的極端天氣不尋常，引起氣象學家注意、密切關注天氣變化。巴西國家監測和自然災害警報中心（Cemaden）主任馬連哥（José Marengo）接受英國廣播公司巴西新聞網（BBC Brasil）訪問說，夏季變得越來越不規則與極端。

馬連哥說，2005年和2015年巴西也出現熱浪、大雨和長期乾旱。無論當時還是現在的極端事件都是由同一因素引起，即反聖嬰現象（La Niña）。在南美洲和巴西，反聖嬰也影響被稱為「飛河」（rio voador）的亞馬遜濕氣走廊。

源自亞馬遜的濕氣是南美洲大陸大部分地區降雨的原因，而反聖嬰現象提前北部、東北部和東南部地區的降雨。亞馬遜的濕氣沒抵達巴西南部，導致東南部降雨過多，南部氣候乾燥降雨不足。

這樣的後果之一是在巴西南部、阿根廷和巴拉圭形成一種濕氣走廊無法穿破的「乾氣泡」（bolha seca）。在這個氣泡內，地面變得更溫暖，有助於進一步提高溫度，因此許多城鎮創下歷史高溫紀錄。

今年更複雜的是，反聖嬰現象連續第2次發生。2020年9月至2021年5月間，反聖嬰在巴西造成大雨，並伴有創紀錄的高溫和乾旱。2021年10月，南半球夏季之前2個月，反聖嬰再次發生。

南大河州氣象局（MetSul）氣象學家西亞斯（Estael Sias）表示，在之前的乾旱中，河流水位下降很多，巴西已面臨水和能源危機，新的反聖嬰現象到來沒有給河流恢復的時間，冬季雨量不足，土壤也沒有從乾旱中恢復，所以南部面臨連續第2年的嚴重乾旱。

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馬連哥和西亞斯都說，天氣現象越來越極端，原因是全球暖化，即人類活動引起的氣候變化。在巴西觀察到的極端情況也在地球其他地區重複出現，例如北美、歐洲和澳洲，那裡的熱浪引發大規模的森林火災。

馬連哥認為，除了全球氣候行動——通過減少碳排及砍伐森林來控制全球暖化——各國政府還需要投資應對極端現象的措施，例如禁止在危險地區建設及投資基礎設施。（編輯：郭中翰）1110208