巴西閃電季開始 2年2.8億次發生率冠全球

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（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）隨著巴西時序入夏，也開始閃電季節。根據巴西國家太空署資料，巴西是世界上放電發生率最高的國家，僅在最近2年，全國就發生2.8億次閃電。

巴西國家太空署（INPE）表示，氣候變化對放電發生率有直接影響，預測到本世紀末，年均發生次數將繼續增加。

國家太空署大氣電力小組（ELAT）的調查估計，受氣候影響，未來幾十年巴西全國年均閃電次數將從7000萬次增加到1億次。

根據美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）報導，亞馬遜地區的森林砍伐、氣溫升高和反聖嬰現象，加上巴西是地球上最大的熱帶地區，夏季炎熱潮濕，這種組合非常適合風暴形成。

閃電是一種放電，夏天炎熱使空氣變輕，雲層迅速上升到大氣中，遇到較冷的溫度，這個交匯處導致形成冰滴，在雲層內碰撞，從而產生電力。

巴西夏季的強烈風暴可以在每分鐘產生約30次閃電，幾乎所有地區都受影響，但大多數遭閃電擊斃的死亡案例（26%）發生在聖保羅所在的東南部地區。

根據衛生部和巴西地理統計局（IBGE）2000年至2019年的數據，巴西平均每年有110人遭閃電擊斃，300人受傷。

儘管存在風險，一個人被閃電直接擊中的機率非常低，平均不到百萬分之一的機會。但危險隨著所在的位置而增加，例如暴露在開放區域會使風險提高千分之一；而閃電引發火災和停電也會造成其他嚴重影響。

衛生部和巴西地理統計局的數據顯示，最常發生遭閃電擊斃的地點包括農村地區，靠近電力或水利網絡，在海灘、河流或游泳池從事水中活動，樹下、空地甚至室內。

雖然裝置避雷針是一種保護，但根據國家太空署的數據，里約熱內盧的耶穌山（Cristo Redentor）平均每年被閃電擊中6次。（編輯：馮昭）1110120