澳洲小鎮出現攝氏50.7度高溫 追平史上最高紀錄

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲氣象局表示，西澳偏遠海岸小鎮昂斯羅（Onslow）昨天下午氣溫高達攝氏50.7度，追平1960年創下的史上最高溫紀錄。

澳洲氣候委員會（Climate Council）警告，在全球暖化下，如此的高溫在澳洲可能會變得司空見慣。

澳洲氣象局在推特（Twitter）貼文說：「新的西澳州最高溫紀錄，等同於全國紀錄！昂斯羅出現西澳州前所未見的高溫攝氏50.7度，也與62年前南澳烏那達塔（Oodnadatta）最熱一天的紀錄相同。」上次澳洲史上最高溫出現在1960年1月2日，於烏那達塔機場寫下紀錄。

氣候委員會研究主任萊斯（Martin Rice）表示，這高溫紀錄有部分原因是燃燒煤炭、石油與天然氣，帶動長期暖化趨勢。

他說：「熱浪在澳洲是沈默殺手，所造成的死亡人數比其他極端氣候事件都來得多。」

萊斯表示：「2030年之前在雪梨和墨爾本，我們將見到高溫50度的夏日。」

預料澳洲氣象局今天下午完成品質管制檢查後，將正式確認這項高溫紀錄。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110114