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阿拉斯加12月創高溫紀錄下暴雨 專家：氣候變遷徵兆

2021/12/29 15:23（12/29 16:25 更新）
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美國阿拉斯加州冬季通常寒冷刺骨且會飄雪，但今年卻出現不尋常的暖冬，白天氣溫上升至逾攝氏15.5度。（圖取自Pixabay圖庫）
美國阿拉斯加州冬季通常寒冷刺骨且會飄雪，但今年卻出現不尋常的暖冬，白天氣溫上升至逾攝氏15.5度。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社安克拉治28日綜合外電報導）美國阿拉斯加州冬季通常寒冷刺骨且會飄雪，但今年卻出現不尋常的暖冬，白天氣溫上升至逾攝氏15.5度，並下起傾盆大雨。

路透社報導，阿拉斯加氣候評估及政策中心（Alaska Center for Climate Assessment and Policy）科學家托曼（Rick Thoman）表示，科迪亞克島（Kodiak）26日氣溫一度達到攝氏19.4度，創下阿拉斯加歷年12月最高溫紀錄。

他稱這「荒謬不合理」。

托曼表示，阿拉斯加州12月接二連三出現溫暖的極端氣候現象，科迪亞克機場出現攝氏18.33度氣溫、阿拉斯加半島（Alaska Peninsula）冷灣社區（Cold Bay）氣溫升至創紀錄的攝氏16.67度，阿留申島的烏納拉斯卡鎮（Unalaska）12月氣溫至少有8天超過攝氏10度，有1天還升至攝氏13.33度，為阿拉斯加歷年耶誕節最高溫紀錄。

托曼說，對人類而言，最嚴重的立即影響恐是阿拉斯加內陸的大量降水，其中的費班克地區（Fairbanks）即遭遇1937年以來最嚴重的冬季中期風暴。

正常來說，阿拉斯加內陸12月屬乾燥月分，通常寒冷空氣無法含有太多水氣。

但費班克東南方153公里處的三匯市（Delta Junction）26日下了太多的雪，把唯一一家雜貨店的屋頂給壓跨。

更糟的是，大雪過後，結冰的地區又下起傾盆大雨，引發普遍斷電，導致主要道路和辦公室關閉。

阿拉斯加州交通和公共設施部（Alaska Department of Transportation and Public Facilities）警告，道路將會有很長時間具危險性，因為道路上結成冰塊，堅若水泥。

托曼表示，過去20年來，阿拉斯加冬季中期出現溫暖潮濕的氣候較往年更加頻繁，這是氣候變遷的徵兆。他說：「在暖化的世界中，這正是我們預期會見到的情況。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1101229

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