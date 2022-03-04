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美國2月增67.8萬就業人口 失業率降至3.8%

2022/3/4 23:56（3/5 10:06 更新）
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美國勞工部4日公布，美國2月增加67萬8000名就業人口，促使失業率由1月的4%降至3.8%。圖為民眾上街購物時多數戴口罩。（中央社檔案照片）
美國勞工部4日公布，美國2月增加67萬8000名就業人口，促使失業率由1月的4%降至3.8%。圖為民眾上街購物時多數戴口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國勞工部今天公布，美國2月增加67萬8000名就業人口，促使失業率由1月的4%降至3.8%，更加接近COVID-19疫情前水準。

數據顯示，美國2月新增就業人口遍布各產業，以休閒餐旅業增加17萬9000人居首，這個產業深受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫封鎖和限制打擊。

法新社報導，今天公布的數據遠優於市場普遍預期，但一些經濟學家原本預估，美國會有大量新增就業人口，因為這個全球最大經濟體已步上恢復常態軌道。

隨著Omicron變異株疫情逐漸消退、地方當局取消口罩規定，美國各地的餐廳和酒吧已重新開放內用，民眾也已開始增加旅行。

數據顯示，2月美國製造和建築業就業人口小幅增加，專業服務業則新增9萬5000名就業人口。

美國政府今天還將去年12月和今年1月的新增就業人口數上修，合計再增加9萬2000人。

儘管美國失業率下降，但投入勞動市場的人口比例卻幾乎沒變，仍有數百萬人無法找到全職工作只能兼差，而仍有120萬人表示，由於疫情無法去找工作。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110304

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