俄侵烏克蘭 日本學界發表反戰聲明規模罕見

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本至少有約50個大學及學會等學術團體，以校長等名義對俄羅斯入侵烏克蘭發出抗議聲明，日本學界對海外戰爭有如此強烈反應實屬罕見。

日本每日新聞報導，擔任日俄大學協會「幹事校」（負責學校）的日本北海道大學校長寶金清博，以日、英、俄及烏克蘭4國語言發表「不容入侵烏克蘭」聲明。

日本國內唯一一所舊蘇聯集團及東歐地區研究機構、北海道大學「斯拉夫暨歐亞研究中心」，也表明跟烏克蘭人民及反戰俄羅斯人站在一起。

除跟俄羅斯及東歐學會等相關的學會外，東京大學與九州大學也發表同樣的反戰聲明。

另外，位於遭原子彈轟炸地區的廣島大學及長崎大學，及過去跟烏克蘭在核子事故重建方面進行合作的福島大學，都對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有關核武器發言等提出批判。

相當熟悉大學情況的教育線記者小林哲夫說，日本各大學在越戰或伊拉克戰爭時，幾乎也沒有發表過反戰聲明，「這次堪稱劃時代」。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110305