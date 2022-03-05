更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優
生活

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭36/300

俄侵烏克蘭 日本學界發表反戰聲明規模罕見

2022/3/5 13:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）日本至少有約50個大學及學會等學術團體，以校長等名義對俄羅斯入侵烏克蘭發出抗議聲明，日本學界對海外戰爭有如此強烈反應實屬罕見。

日本每日新聞報導，擔任日俄大學協會「幹事校」（負責學校）的日本北海道大學校長寶金清博，以日、英、俄及烏克蘭4國語言發表「不容入侵烏克蘭」聲明。

日本國內唯一一所舊蘇聯集團及東歐地區研究機構、北海道大學「斯拉夫暨歐亞研究中心」，也表明跟烏克蘭人民及反戰俄羅斯人站在一起。

除跟俄羅斯及東歐學會等相關的學會外，東京大學與九州大學也發表同樣的反戰聲明。

另外，位於遭原子彈轟炸地區的廣島大學及長崎大學，及過去跟烏克蘭在核子事故重建方面進行合作的福島大學，都對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有關核武器發言等提出批判。

相當熟悉大學情況的教育線記者小林哲夫說，日本各大學在越戰或伊拉克戰爭時，幾乎也沒有發表過反戰聲明，「這次堪稱劃時代」。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110305

延伸閱讀
俄羅斯稱暫時停火建立人道走廊 烏克蘭指控馬立波仍受砲轟認知作戰 假訊息成俄羅斯攻烏克蘭武器首選ZARA母公司暫停在俄業務 PayPal中止俄國服務
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀