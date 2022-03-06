以色列總理穿梭莫斯科與柏林 斡旋俄烏戰爭

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（中央社記者賴素芬特拉維夫6日專電）在美國同意與法、德兩國協調下，以色列總理班奈特昨天在莫斯科會晤俄羅斯總統蒲亭，討論烏克蘭危機、伊朗與敘利亞議題。班奈特接著飛到德國與總理蕭茲會談，並與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，為俄烏停火努力。

班奈特（Naftali Bennett）本月2日在幾個小時內分別與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和蒲亭（Vladimir Putin）談話。

以色列第12頻道（Channel 12）報導，班奈特5日上午在完全保密下搭乘以色列情報機構摩薩德（Mossad） 的私人飛機到莫斯科與蒲亭會談，並未通知他的內閣。據說這次會晤早在幾天前就已敲定。

班奈特是虔誠的猶太人，他的發言人說，雖然他的航班違反猶太安息日規定，但是猶太教允許在為保護人類生命的情況下破例。

以色列「國土報」（Haaretz）報導，班奈特和蒲亭談了3小時，隨後飛到柏林與蕭茲（Olaf Scholz）會談1個半小時，昨天傍晚與澤倫斯基兩度電話會談。

以色列約1/5人口有烏克蘭或俄羅斯背景，它與烏克蘭、俄羅斯關係密切，以色列政府已表示正在為俄烏兩國衝突進行調解，儘管總理辦公室官員先前淡化對取得突破的期望。

以色列官員說，美國總統拜登（Joe Biden）政府提前獲悉這次會面，並表示支持。一位高級官員表示，此舉還與德國和法國協調，並與烏克蘭「不斷溝通」。班奈特由烏克蘭出生的部長艾金（Ze'ev Elkin）、國家安全顧問胡拉塔 （Eyal Hulata）和高級政治顧問梅爾（Shimrit Meir）陪同前往克里姆林宮。

法國總統府艾里賽宮（Élysée）表示，總統馬克宏 （Emmanuel Macron）在班奈特飛往莫斯科前曾簡報他與蒲亭的談話。艾里賽宮一位官員說：「他們將保持聯繫，希望達成停火協議，這是與德國總理蕭茲共同協調。」

在克里姆林宮這場會談的消息公開前，有數十人到班奈特位於以色列中部的賴阿南納市（Ra'anana）的家外面抗議，呼籲政府加入西方對俄羅斯的制裁，並接受更多的烏克蘭難民。

除了討論烏克蘭危機外，根據以色列第12頻道，班奈特也與蒲亭討論伊朗核子協議和敘利亞問題，並向蒲亭提出與以色列有關的3項要求：（1）允許有意願的烏克蘭猶太人移民以色列、（2）督促伊朗部隊離開敘利亞、（3）繼續以俄兩國在敘利亞領空的協調。

根據「國土報」，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）預計將於今天與蒲亭會談。艾爾段的發言人卡林（Ibrahim Kalin）說，他將告訴蒲亭停止入侵烏克蘭，並要求他「給停火一次機會」，停止襲擊，並幫助建立疏散平民與運送援助物資所需的管道。

當以、俄兩位領袖在莫斯科會晤時，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamiya）在他的臉書（Facebook）表示，俄羅斯和烏克蘭將於7日舉行第三輪有關結束敵對行動的會談。

「國土報」報導，當班奈特訪問莫斯科之際，俄羅斯提出新的要求，堅持美國提供書面保證，將來伊朗核子協議簽署後，西方因烏克蘭衝突對俄羅斯實施的制裁不會損害俄羅斯與伊朗的合作。

從去年開始，德黑蘭與華盛頓在維也納已進行數月的密集間接會談，希望重建2015年總統歐巴馬（Barack Obama）政府時期建立但在2018年美國政府退出的伊朗核子協議。

就在會談進入最後階段，德黑蘭與聯合國核監督機構達到某些共識時，現在俄羅斯所提的要求可能讓幾月來的努力功虧一簣。（編輯：郭中翰）1110306