世衛證實烏克蘭醫療設施遇襲 英：俄攻擊平民區

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（中央社倫敦/基輔6日綜合外電報導）英國軍方情報單位今天表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭居住地區發動攻擊，但烏方強硬抵抗正在減緩俄軍進逼速度。世界衛生組織（WHO）則證實，烏克蘭的醫療中心遭到攻擊。

路透社報導，俄羅斯對烏克蘭的侵略進入第11天，逃往他國的烏克蘭難民人數預計今天將達到150萬人。基輔也施壓西方尋求進一步協助，包括對莫斯科祭出更多制裁和提供烏克蘭更多武器。

英軍情報單位發布更新消息指出，「烏克蘭抵禦的強度和規模，繼續出乎俄羅斯意料」；而俄軍則「透過對數個地點的居住地區發動攻擊作為回應，包括在哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）和馬立波（Mariupol）」。

英方表示：「俄羅斯過去也曾採取類似手法，包括1999年在車臣及2016年在敘利亞，同時動用空中和地面武力。」莫斯科一再否認鎖定烏克蘭平民地區攻擊。

烏克蘭軍方參謀部今天則說，自從俄羅斯2月24日對烏克蘭發動侵略以來，已有1萬1000多名俄軍陣亡。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天也在推特（Twitter）發文證實，烏克蘭的醫療衛生中心遭到「數次」攻擊，釀成數人傷亡，其他類似攻擊事件正在調查中。

譚德塞表示：「攻擊醫療設施或醫護人員，不僅違反醫療中立，也侵犯國際人道法。」但他的簡短發文當中並未提及俄羅斯。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110306