日媒民調：逾8成日人憂俄侵烏行徑恐牽動中國犯台

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（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本電視台新聞網（NNN）與讀賣新聞最新民調顯示，俄羅斯侵略烏克蘭，逾8成日本民眾認為俄羅斯以武力片面改變現狀，可能會牽動中國犯台等造成日本安全保障上的威脅。

NNN與讀賣新聞的最新聯合民調問起受訪者有關俄羅斯對烏克蘭發動軍事侵略一事。問及「俄羅斯以武力片面改變現狀，是否會牽動中國對台動武等造成日本安全保障上威脅」時，受訪民眾回答「會」者占81%。

對於日本首相岸田文雄宣布對俄羅斯採取包括凍結俄國總統蒲亭資產在內的經濟制裁，受訪民眾回答「支持」者占82%、回答「不支持」者僅占9%。

問及日本政府今後是否應該與美國等國家合作因應的問題時，回答「應該合作因應」者占62%、回答「日本應獨自因應」者占28%。

針對在俄羅斯入侵烏克蘭後，岸田政府所採取的應對措施是否適切的問題，回答「適切」者占54%。

有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫措施，實施「防止蔓延等重點措施」的東京都、大阪府等18都道府縣原本3月6日到期，但岸田政府日前決定延長。對此，受訪民眾回答「肯定」者占68%。此外，對於政府的防疫表現，回答「肯定」者占54%，比上個月高6個百分點。

民調也顯示，岸田內閣的支持率為57%，與上個月民調結果持平。

這項民調於本月4至6日對日本有投票權者實施電話（包括家用電話與手機）訪問，一共獲得1063人作答。（編輯：林治平）1110306