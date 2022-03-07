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龍捲風襲美愛荷華州中部 釀7死

2022/3/7 05:14
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（中央社愛荷華州溫特塞特6日綜合外電報導）有關單位表示，美國愛荷華州中部今天遭好幾個龍捲風侵襲，摧毀民房、樹木與電線，已知7人死亡。當局稱這是2008年以來龍捲風在愛荷華奪命最多的一次。

美聯社報導，麥迪遜郡（Madison County）的緊急應變單位官員表示，其中一個龍捲風當地時間5日傍晚襲擊愛州首府狄蒙（Des Moines）西南方靠近溫特塞特（Winterset）附近時，造成6死4傷。死者裡有2名5歲以下的幼童，另4名為成人。

而在狄蒙東南方約87公里的盧卡斯郡（Lucas County），官員也證實另一龍捲風造成1死，並接獲多人受傷的通報。愛荷華州的自然資源局表示，罹難者死於沙立頓（Chariton）一處州立公園露營區裡的一輛露營車內。

因雷暴雨生成的多個龍捲風，從5日下午到晚間侵襲愛荷華大片地區，狄蒙近郊多個地方傳出災情。雷暴雨是因墨西哥灣的濕暖空氣所生成。

愛荷華州奪命最多的一次龍捲風災是在2008年5月，當時龍捲風在愛州北部城市派克斯堡（Parkersburg）摧毀近300戶民房，造成9人罹難。（譯者：陳亦偉）1110307

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