看準後疫情需求 ANA推國際線新品牌AirJapan

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（中央社東京8日綜合外電報導）看準COVID-19平息後的「後疫情時期」需求，全日空控股公司（ANA HOLDINGS INC.）今天宣布，繼全日空及樂桃航空後，推出國際線新品牌AirJapan，預計2023年秋天後開航。

日本富士新聞網報導，作為ANA集團新品牌的AirJapan，未來將執飛往返東南亞及大洋洲方面的國際線中程航線。

AirJapan雖然不像全日空（All Nippon Airways）提供完整服務，也不像樂桃（Peach Aviation）屬低成本航空（LCC），但機票價格帶將設定在像LCC一樣給人划算的感受。

AirJapan社長峯口秀喜說，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息後，許多外國旅客、特別是亞洲的旅客，都能到日本觀光。

雖然國際線航班受疫情影響至今乘客數銳減，但在持續關注旅行需求復甦動向的同時，AirJapan預計將在2023年10月後開航。

日本放送協會（NHK）報導，AirJapan將使用波音787機型，座位數在設置上將比全日空來得多，且價格方面將設定在跟LCC相同水準。

峯口說，希望AirJapan能成為結合全日空及LCC優點的新模式。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110308