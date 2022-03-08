更多編輯台推薦新聞：
基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象
國際

基輔動物園陷戰火 員工進圍欄陪睡安撫驚恐大象

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

看準後疫情需求 ANA推國際線新品牌AirJapan

2022/3/8 16:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）看準COVID-19平息後的「後疫情時期」需求，全日空控股公司（ANA HOLDINGS INC.）今天宣布，繼全日空及樂桃航空後，推出國際線新品牌AirJapan，預計2023年秋天後開航。

日本富士新聞網報導，作為ANA集團新品牌的AirJapan，未來將執飛往返東南亞及大洋洲方面的國際線中程航線。

AirJapan雖然不像全日空（All Nippon Airways）提供完整服務，也不像樂桃（Peach Aviation）屬低成本航空（LCC），但機票價格帶將設定在像LCC一樣給人划算的感受。

AirJapan社長峯口秀喜說，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平息後，許多外國旅客、特別是亞洲的旅客，都能到日本觀光。

雖然國際線航班受疫情影響至今乘客數銳減，但在持續關注旅行需求復甦動向的同時，AirJapan預計將在2023年10月後開航。

日本放送協會（NHK）報導，AirJapan將使用波音787機型，座位數在設置上將比全日空來得多，且價格方面將設定在跟LCC相同水準。

峯口說，希望AirJapan能成為結合全日空及LCC優點的新模式。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110308

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族