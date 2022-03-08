莫德納宣布3大倡議 免除貧國COVID-19疫苗專利

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國麻州生技藥廠莫德納今天表示，計劃在2025年前針對最威脅全球公衛的15種病原體，展開疫苗研發和臨床試驗；同時針對中低所得國家免除強制執行COVID-19疫苗專利。

法新社報導，莫德納（Moderna）表示將啟動「mRNA管道」（mRNA Access）新計畫，開放研究人員運用莫德納的mRNA技術，針對新興或被忽視的傳染病開發新疫苗。

莫德納已和合作夥伴展開針對15種病原體的疫苗研發，包括屈公病、克里米亞剛果出血熱、登革熱、伊波拉、瘧疾、馬堡病毒（Marburg）、拉薩熱（Lassa）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等。

莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）受訪時說，這些合作包括與美國國家衛生研究院（NIH）的立百病毒（Nipah）疫苗，以及與比爾暨梅琳達蓋茲基金會（Gates Foundation）和國際愛滋病疫苗倡議（International AIDS Vaccine Initiative）的愛滋病毒（HIV）疫苗。

在COVID-19疫情大流行初期，莫德納承諾在緊急階段不強制執行疫苗專利。

這使得一個試驗性項目得以開展，為貧困和中等所得國家提供製造COVID-19疫苗的技術知識，並在世界衛生組織（WHO）的支持下，於非洲設置一家疫苗製造廠。

莫德納表示將擴大專利承諾，永遠不會對COVAX預先市場承諾機制（AMC）的92個貧困和中等所得國家，強制執行COVID-19疫苗專利。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110308