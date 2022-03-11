COVID-19全球最新情報3/11

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（中央社台北11日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行，日本疫情仍處高檔，單日確診增逾6萬例、死亡188例；韓國疫情壓不住，連續兩天新增逾30萬例；美國大眾運輸口罩令擬延長實施至4月18日。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間11日上午7時，全球至少602萬8291人感染COVID-19病逝，至少4億5264萬6647人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

睽違68天，台灣10日沒有新增本土個案，這是自今年1月1日後再次出現本土加零。中央流行疫情指揮中心統計，尚在監測期、感染源待釐清傳播鏈剩2條。

指揮中心指揮官陳時中公布國內新增82例境外移入確定病例，65例為航班落地採檢陽性；另確診個案中無新增死亡。

● 中國

中國疫情升溫，官方10日通報，新增402例本土確診，涉及16省市，北京、上海都有病例，其中東北的吉林省占了165例；另有435例本土無症狀感染，吉林占179例。

● 香港

香港10日新增確診病例3萬1402例，其中核酸確診2萬4390例，市民自行上報的一採陽性7012例。衛生官員說，第5波疫情的高峰期很可能已經過去。

另外，10日再有180名確診者死亡，其中95%是60歲或以上長者，死亡率因而上升至0.49%。

香港的COVID-19疫情嚴峻，陸委會發言人邱垂正10日指出，目前有9名台灣學生確診，駐港辦公室已採購一批快篩試劑，經港澳台灣同鄉會等社團轉送台人。

● 日本

日本放送協會（NHK）統計，截至10日晚間6時左右，日本全境新增確診6萬1155例、死亡188例。

日本全境包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等在內，累計確診病例數561萬9329例，包含2萬5734例死亡病例。

日本政府擬進一步放寬防疫管制，研議4月起將從外國入境人數上限再放寬到每天1萬人，以及擬在近期廢除大型活動人數上限規定。

東京為防止疫情擴散，延長實施「防止蔓延等重點措施」。隨著櫻花季即將到來，管理上野公園等多座公園的東京都政府9日在公園設立呼籲民眾盡量少辦賞櫻宴的立牌。

● 韓國

韓國中央防疫對策本部通報，截至10日0時，全國較前一天新增32萬7549起病例，累計確診553萬9650例。韓國連續兩天新增病例超過30萬例。

韓聯社報導，韓國單日新增病例較9日減少1萬4889例，但連續兩天超過30萬例，研判疫情接近高峰，未來1到2週將出現轉折。

※ 美洲

● 美國

塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）9日證實，受限於美國政府對COVID-19的旅行規定，他已決定不參加在印地安泉和邁阿密舉行的ATP大師賽。

未接種疫苗的喬科維奇推文指出，美國要求外國人入境前必須注射疫苗，這項防疫規定迫使他退賽。

美國一名政府官員告訴路透社，拜登政府將把旅客上飛機、火車還有進轉運站須佩戴口罩的規定，延長實施至4月18日，同時公衛當局將斟酌何時應取消口罩規定。

喬科維奇9日證實，受限於美國政府對COVID-19的旅行規定，他已決定不參加在印地安泉和邁阿密舉行的ATP大師賽。（圖取自twitter.com/usopen）

● 巴西

隨著疫情減緩，巴西聖保羅州政府9日宣布即日起結束在戶外強制戴口罩的規定，但民眾在室內仍須戴口罩。（編輯：林沂鋒/核稿：盧映孜）1110311