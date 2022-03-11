印度執政黨期中選舉大勝 僧人省長成明日之星

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里11日專電）印度5省的議會選舉完成開票，執政的印度人民黨（BJP）席捲其中4省；在印度人口最多的北方省，僧人省長阿蒂提亞納特透過有效推動社會福利政策，加上總理莫迪背書，逐漸鞏固政治地位，成為明日之星。

印度的果阿省（Goa）、曼尼普爾省（Manipur）、旁遮普省（Punjab）、北阿坎德省（Uttarakhand）和北方省（Uttar Pradesh）過去一個月間舉行省議會改選，選舉委員會昨天開票，結果今晨確定。

BJP席捲最受關注的北方省議會，在403個席次當中拿下255席；唯一失利的省分是旁遮普，在117席次中只拿到2席。

北方省是印度人口最多的省分，人口超過1億9981萬，占印度總人口16.17%，向來被視為大選的重要觀察指標。觀察人士認為，這次的「期中考」結果讓想在2024年挑戰第3度執政的BJP，暫時吃下定心丸。

具有僧人身分的北方省省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath），在自己的選區拿下逾65%的選票，幾乎篤定再次入主省政府，使他成為北方省37年以來首位得以連任的省長，在政壇的地位進一步獲得鞏固。

印度時報（The Times of India）今天的報導將阿蒂提亞納特的勝選，歸因於他的「印度教民族主義」風格、有效落實莫迪政府的社會福利方案，以及嚴厲打擊犯罪。

根據阿蒂提亞納特的官方網站，他出生於1972年，1994年出家為僧，2014年接掌住持之位，掌管數目龐大的香油錢和資產但未傳貪污，造就清廉形象 信徒流傳著一句話，他的僧袍沒有口袋，意即沒有地方藏錢。

他在1998年從政，接連5屆當選人民院（Lok Sabha，國會下院）議員，2017年出任北方省省長，上任後禁止屠牛、關閉非法屠宰場、成立巡邏小組在學校附近保護女學生、禁止公務員在辦公室吸菸及嚼檳榔、查辦惡警，以及清潔環境等。

在社會福利方面，阿蒂提亞納特免除小農高達48億美元的債務、推動婦女及青年創業方案、興建廉價住宅、為弱勢民眾在銀行開戶以便領取救助金，並為低種姓及原住民提供就業機會。

印度政治分析人士達塔（Ajit Datta）今天在印度媒體News18發表文章預測，印度未來很有可能出現「穿僧袍的總理」。

莫迪雖持續享有高人氣，但到了2024年大選之際將達74歲高齡。根據BJP內部慣例，黨內高官最多到75歲就應退休。（編輯：陳惠珍）1110311