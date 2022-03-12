俄攻烏克蘭核電廠 美能源部長控違反核安原則

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國今天指控俄羅斯在烏克蘭違反核子安全原則，要求入侵的俄軍停止朝核電廠開火；不過，美國強調，目前沒有偵測到輻射外洩跡象。

路透社報導，美國能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）在推特發文說，烏克蘭多數地區的輻射偵測器仍正常運作，但缺乏車諾比（Chernobyl）或札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的安全監測數據，令美國感到擔憂。札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠。

車諾比與札波羅熱核電廠都受到俄軍控制，但由烏克蘭工作人員操作；國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）表示，這危及核電廠安全。

葛蘭何說：「我們仍對俄羅斯罔顧後果的行動與違反核安原則的行為感到擔憂。」

她說：「我們正在關注哈爾科夫（Kharkiv）一處研究設施受損的消息。近期安全風險很低，但俄羅斯必須停止朝核子設施開火。」

一週前，札波羅熱核電廠周圍地區陷入激戰、遭到砲擊後，俄羅斯軍方指控烏克蘭軍隊「挑釁」。

俄羅斯能源部昨天說，白俄羅斯專家已恢復車諾比核電廠的電力供應。葛蘭何表示，美國無法證實車諾比恢復電力的消息。

烏克蘭與其盟國擔憂俄羅斯入侵對烏克蘭各地核子設施構成的風險，包括核電廠與研究中心。

烏克蘭東北部城市哈爾科夫一處核子研究設施負責人表示，機構的庭院在最近的激戰中遭到俄軍砲彈擊中，但擺放核燃料的核心區域完好無損。

另外，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）今天說，俄羅斯官員試圖進入並完全控制札波羅熱核電廠的操作。

柯亭說，俄軍告訴核電廠的烏克蘭職員，俄羅斯上週拿下札波羅熱核電廠後，核電廠現在屬於俄羅斯國營核子企業Rosatom。他接受電視訪問時說，Rosatom 10名主管試圖進入核電廠、接管核電廠的操作，其中包括兩名資深工程師，但沒有成功。

柯亭說：「在核電廠區域，目前約有500名配備自動武器的俄羅斯軍人…我們的員工處於極度緊繃的心理狀態。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110312