中國提出「四個應該」 分析：不願單獨調停俄烏

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中國領導人習近平與高層近日紛紛對俄烏戰爭表態，雖強調「四個應該」，但立場依然模糊。學者宋文笛12日分析，中國只願在成功率高的時候，以多邊方式介入斡旋，以免背負罵名。圖為聯合國安理會。（中新社資料照）中央社 111年3月12日

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（中央社記者沈朋達台北12日電）中國領導人習近平與高層近日紛紛對俄烏戰爭表態，雖強調「四個應該」，但立場依然模糊。學者宋文笛分析，中國只願在成功率高的時候，以多邊方式介入斡旋，以免背負罵名。

中國全國「兩會」11日剛落幕，即便外交並非兩會的主軸，但俄羅斯入侵烏克蘭戰事正酣，中國國家主席習近平、國務院總理李克強、國務委員兼外交部長王毅都透過不同場合表明中國立場。

習近平8日和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）通話時提到：各國主權、領土完整都應該得到尊重；聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守；各國合理安全關切都應該得到重視；一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

王毅10日和義大利外長迪馬尤（Luigi Di Maio）通話時指，上述「四個應該」是「中方關於烏克蘭問題的最權威立場」。

不過，第1個應該被視為呼應烏克蘭訴求，第3個應該卻回應俄國反對北約（NATO）東擴的說法。中國的立場依然模糊。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛接受中央社電訪時分析，此次俄國發動戰事，讓中國難以自圓其說，因此只能模糊立場避免選邊站，「多提抽象大原則，少就實際議題作明確表態，也是另一種意義的戰略模糊」。

李克強11日在總理記者會談到烏克蘭問題時，除表示中國奉行獨立自主的和平外交政策，還強調「發展雙邊關係從不針對第三方」。稍早前王毅在外長記者會，也指中俄關係是「不結盟、不對抗、不針對第三方」。

宋文笛認為，這是中國試圖澄清外界猜測，否認事先知悉甚至默許俄國發動戰爭。

外界也關切，中國會不會介入斡旋烏克蘭戰爭。李克強昨天則表態，中國「願和國際社會一道為重返和平發揮積極的作用」。

對此，宋文笛分析，中國不希望在雙邊或三邊情況下扮演調停人，否則一旦失敗，反而背負罵名。他認為，中國或許願意採類似處理朝鮮半島核議題的「六方會談」形式，以多邊模式參與斡旋，一來會被視為「關鍵少數」；二來調停成功可獲聲望，失敗也不用單獨扛責。

不過，淡江大學中國大陸研究所助理教授曾偉峯12日在國立政治大學國際關係研究中心舉行的「解析2022年中共全國兩會座談會」中表示，因俄國與北韓地位不同，與中國關係平起平坐，恐難採「六方會談」模式處理烏克蘭戰爭。

但他同意，調停俄烏衝突可能對中國有利，前提是中國要先確保俄國有意終戰，調停才能成功。

宋文笛則表示，俄國若願讓中國調停，雙方都有台階下，讓蒲亭（Vladimir Putin）看似並非在西方壓力下妥協，中國也可獲得國際聲望。但目前戰事未解，條件是否成熟仍有待觀察。（編輯：楊昇儒）1110312