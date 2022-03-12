更多編輯台推薦新聞：
雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
生活

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命
政治

貿協駐烏克蘭主任烽火中撤僑 自喻為浮木只能拚命

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣
運動

丹佛小粉絲見到柯瑞喜極而泣 金塊輸人不輸陣送MVP球衣

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭4/300

傳以色列總理促烏克蘭對俄讓步 烏以官員均否認

2022/3/12 19:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社烏克蘭利維夫12日綜合外電報導）以色列總理班奈特（Naftali Bennett）居中調停烏克蘭與俄羅斯戰火，有媒體稱，班奈特促請烏克蘭屈服於俄國要求，烏克蘭高層顧問與以色列官員今天雙雙否認。

為終止烏克蘭戰爭，以色列付出外交努力。班奈特與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談，並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話。

以色列新聞網站瓦拉（Walla）、耶路撒冷郵報（Jerusalem Post）和美國新聞網站Axios引述不具名烏克蘭官員說法報導，班奈特促請烏克蘭對俄國讓步。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特發文表示，以色列「就像其他有條件調停的國家一樣，沒有要求烏克蘭同意俄羅斯聯邦的任何要求。基於軍事和政治因素，不可能有這種事。相反地，以色列呼籲俄國充分評估情況。」

一名基於事件敏感而要求匿名的以色列官員也說，這則報導「顯然是錯誤的」。

他說：「班奈特總理從來沒有建議澤倫斯基總統接受蒲亭的條件，因為以色列根本沒收到俄國開出的條件，沒辦法這麼做。」

他說，班奈特從未告訴澤倫斯基該怎麼做，也沒這種打算。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110312

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀