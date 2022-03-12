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不參加祖父追思禮拜 哈利王子被指「怠慢」女王

2022/3/12 21:10
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國哈利王子在英國的安全保護問題引發法律紛爭之際，他宣布不參加其祖父、女王伊麗莎白二世已故夫婿的追思禮拜，被指責是對女王的怠慢。

一位發言人證實哈利王子（Prince Harry）不會參加3月29日在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的禮拜儀式，據報導，在禮拜儀式結束兩週後，他將參加在荷蘭開始進行的「永不屈服運動會」（Invictus Games）。

連續多日在頭版報導俄羅斯入侵烏克蘭相關新聞後，英國「太陽報」今天頭版的標題是：「哈利的菲立普怠慢」（Harry's Phil snub）。

在英國政府撤銷哈利的王室保護指派措施後，王室傳記作家李文（Angela Levin）指控哈利藉其祖父菲立普親王（Prince Philip）的追思禮拜，進行「勒索」（blackmail）。

李文告訴英國媒體，這位王儲查爾斯王子的次子「怠慢了愛丁堡公爵（菲立普），但實際上他是在怠慢女王」。

和女王結縭73年的菲立普親王，去年4月去世，距其100歲生日只剩幾週時間。

他的喪禮在疫情嚴格的限制下舉行，只有30人參加，包括哈利。當時女王遵循政府規定，一個人獨坐座位上。

由於喪禮有諸多限制，這個月將舉行的追思禮拜，目的是讓全英國有機會記念愛丁堡公爵漫長的生涯和所作的服務。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110312

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