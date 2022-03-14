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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭4/300

車諾比廠復電 烏克蘭盼核電廠周遭設非軍事保護區

2022/3/14 13:38（3/14 13:43 更新）
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（中央社基輔13日綜合外電報導）基輔（Kyiv）能源官員今天說，受俄軍圍困的烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠已經恢復電力，並呼籲國際協助保護烏克蘭核電設施，在廠址周遭設立非軍事保護區。

車諾比核電廠在俄軍入侵烏克蘭的第一天就被攻陷。烏克蘭9日表示，車諾比核電廠已被斷電。不過，國際原子能總署（IAEA）當時表示，這對安全不會有嚴重衝擊。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）在聲明中表示：「今天多虧（烏克蘭能源）專家十分努力，我們的核能工程師及電工人員成功讓車諾比核電廠的電力恢復。」

他還說：「我們烏克蘭的能源工程師冒著生命與健康危險，得以避免一場可能危及整個歐洲的核災風險。」

車諾比核電廠曾於1986年發生核災，不但奪走數百條人命，放射性汙染還向西方擴散到整個歐洲。

俄軍也在本月4日砲擊並奪下歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，引發了火災，更讓歐洲警覺可能會發生核災。

俄羅斯工程師本週稍早也抵達札波羅熱核電廠檢查輻射值。

加盧申科在聲明中再次呼籲國際社會協助保護烏克蘭的核能設施，並在方圓30公里設置非軍事保護區。

他說：「現在迫使敵軍遠離我們的核電廠極為重要。」

國際原子能總署一再表示擔心核電廠員工在俄軍守衛下的工作狀況。車諾比核電廠目前還有已除役的反應爐和放射性核廢料。目前仍有2000多名員工在廠區工作，核電廠必須持續管理以防再度發生核災。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110314

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