韓總統當選人尹錫悅 不排除提議特赦前總統李明博

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（中央社記者廖禹揚首爾14日專電）韓國保守派國民力量日前總統大選中勝出，在進步派政府任內因涉收賄等罪名入獄的前總統李明博特赦議題再次被提出。尹錫悅陣營今天表示，不排除會向現任總統文在寅提議討論。

文在寅2017年上任後對李明博、朴槿惠等保守派前總統展開調查，李明博因收賄、濫用職權等罪名遭判17年徒刑，朴槿惠在去年底獲特赦，但李明博仍在獄中。

韓聯社引述總統當選人尹錫悅陣營核心人士說法報導，文在寅與尹錫悅應該都不希望派系對立的狀況延續，不排除尹錫悅會向文在寅提出赦免前總統的可能性。

國民力量院內代表金起炫今天在臉書發文，公開向文在寅要求特赦李明博，並給予去年底獲特赦假釋的三星電子副會長李在鎔復權機會，他主張，「解鈴還須繫鈴人」，希望文在寅藉此統一社會分裂局勢，開啟和解與繁榮的新時代。

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進步派傾向媒體韓民族日報指出，過去主導兩名前總統調查的尹錫悅，在選戰期間多次提出赦免李明博及朴槿惠的重要性，在去年12月朴槿惠獲釋時也表達贊同；輿論分析，若尹錫悅真有意推進特赦李明博，可能在文在寅卸任前一天的釋迦誕辰（5月8日）前提出。

不僅國民力量，執政黨共同民主黨內近期也出現「有必要特赦前總統」的意見，文在寅今天就總統大選結果表態時稱，「凝聚民心是當下最緊迫課題」，強調與下屆政府攜手合作的重要性，從態度看來發表特赦的可能性不低。（編輯：韋樞）1110314