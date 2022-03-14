汰換老舊龍捲風戰機 傳德國將購買35架F-35

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（中央社柏林14日綜合外電報導）政府消息人士稱，德國將購買多達35架美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造的F-35匿蹤戰機，以替換老舊的龍捲風戰機（Tornado）。

一名德國國防消息人士2月初曾告訴路透社，德國傾向於購買F-35，但尚未做出最終決定。

龍捲風是唯一能夠攜帶美國核彈的德國噴射戰，這些核彈存放在德國，以備衝突時使用。

但德國空軍自1980年代以來便一直使用這種噴射戰機，柏林計畫在2025年至2030年之間逐步將它淘汰。

德國購買F-35，對美國波音公司將是個打擊，前德國國防部長克朗普凱倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）較贊成以波音的F-18取代龍捲風戰機。

這項決定可能也會讓法國感到不悅。巴黎一直關注德國考慮購買F-18或更先進的F-35，擔憂這筆交易可能破壞法德聯合開發戰鬥機的計畫，該計畫應該要在2040年代準備就緒。

兩週以前，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）曾對德法兩國正在進行的這項聯合計畫表示支持。

當時，蕭茲還宣布德法空中巴士（Airbus）製造的歐洲戰機（Eurofighter）將進一步開發，以便能夠進行電子作戰（electronic warfare），龍捲風也具備了這種能力。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110314