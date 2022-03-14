遭港府要求關站 英人權組織香港觀察誓言不會噤聲

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（中央社香港14日綜合外電報導）總部設於英國的非政府組織「香港觀察」（Hong Kong Watch）網站被封鎖，並遭港府要求關站，成為第一個遭到國安法鎖定的海外倡議組織。「香港觀察」今天表示不會因此噤聲。

法新社報導，雖然中國當局在大陸嚴格限制網路，但香港通常不會審查網路，使得香港民眾能夠瀏覽批評北京當局的網站與內容。

然而，「香港觀察」網站日前疑被封鎖，香港民眾無法連上網站。

「香港觀察」行政總裁羅傑斯（Benedict Rogers）當時表示，倘若這不是技術故障，而是香港市民將因為國安法無法再瀏覽這個網站，這是對網路自由的嚴重打擊。

根據「香港觀察」今天發表的聲明，「香港觀察」已成為第一個證實遭到國安法鎖定的海外倡議組織。北京當局於2020年中施行香港國安法，以抓捕異議人士。

羅傑斯說：「只不過因為一個總部在英國的NGO組織報導香港的人權現況，就威脅要施加經濟制裁和牢獄刑罰，這封信就是一個實例，說明為何香港的國安法如此危險。」

他說：「我們不會因為專制的安全機制而噤聲。這個機制的無謂暴行與無能，已經迫使大批民眾迅速出走，並封閉了公民社會。」羅傑斯早在2017年就被禁止入境香港。

根據「香港觀察」網站今天公布全文，香港保安局於3月10日發函，指控這個組織「與外國勢力勾結，危害國家安全」。

「與外國勢力勾結」是國安法中的四大罪行之一，最高可判處終身監禁。

香港保安局在電子郵件中表示：「刑事調查顯示，『香港觀察』持續…對外國進行遊說，對中國和香港實施制裁或封鎖。」

香港警方也在同一天寄發通知，要求「香港觀察」移除網站所有文章。「如果不照做，將有進一步處置…不會事先通知。」

香港警方今天表示，不會對特定案件發表評論，但稱大眾可以繼續「合法」使用網路。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110314