睽違2個多月 日相岸田宣布3/21全面解除防疫重點措施

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日本首相岸田文雄3月16日宣布，目前在18都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」，將如期於21日解除。圖為2月28日東京街頭。（共同社）

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（中央社東京16日綜合外電報導）面對境內COVID-19疫情趨緩，日本首相岸田文雄今天宣布，目前在18都道府縣實施的「防止蔓延等重點措施」，將如期於3月21日解除。日本境內防疫限制屆時將全數解除。

這是日本從今年1月9日因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株實施重點措施以來，時隔2個多月全面解除。

日本經濟新聞報導，岸田今天在首相官邸跟相關部會首長商議後舉行記者會表示，將如期解除重點措施，並在17日走完相關流程後正式決定。

岸田說，已經可以清楚看到「第6波疫情的出口」，日本全境新增確診病例已降到約高峰時期的半數，且病床使用率等也確認有明確降低的傾向。

將如期解除的18地包括東京都、大阪府、北海道、青森縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、靜岡縣、愛知縣、岐阜縣、石川縣、京都府、兵庫縣、香川縣及熊本縣。

全面解除後，日本政府仍將持續推動包括戴口罩等基本防疫措施；為了不壓迫到醫療量能，也會關注新增確診病例發展。

日本目前疫情雖然趨緩，但最近一週平均單日新增確診病例仍高達5萬多例，減少幅度有限，也令人憂慮主流病毒株可能被置換為傳染力更強的Omicron亞型變異株BA.2。

日本政府接下來將在對疫情再度擴大保持警戒的同時，試著正式恢復經濟社會活動。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110316